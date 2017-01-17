Новости Дмитрий Ковалёв, фото с skifomskhc.ru Российские гандболисты победили поляков на чемпионате мира Очередные матчи предварительного этапа состоялись в воскресенье и понедельник на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, продолжающемся во Франции.



Сборная России в третьем туре группы A встречалась с командой Польши. Российские гандболисты, пропустив первые два гола в матче, быстро вышли вперёл и подошли к перерыву с перевесом в четыре мяча. Во вторые тридцать минут соотношение сил не изменилось, и подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина добились победы со счётом 24:20 (13:9).



Состав сборной России: Вадим Богданов (11 отражённых бросков из 30), Виктор Киреев (0/1) - вратари, Дмитрий Киселёв (1), Даниил Шишкарёв (2), Дмитрий Ковалёв (7), Александр Шкуринский (1), Александр Черноиванов, Павел Атьман (5), Сергей Горбок (1), Михаил Чипурин, Глеб Калараш (3), Сергей Шельменко (1), Тимур Дибиров (2), Игорь Сорока, Азат Валиуллин, Дмитрий Житников (1).



После этой победы российские гандболисты занимают второе место в группе, уступая два очка хозяевам - французам, обыгравшим сборную Норвегии - 31:28 (16:12). Сборная Бразилии была сильнее японцев - 27:24 (14:12).



В группе B сборные Исландии и Туниса сыграли вничью - 22:22 (11:13), словенцы обыграли македонцев - 29:22 (16:10), а испанцы разгромили команду Анголы - 42:22 (21:10).



В группе C чилийцы крупно проиграли сборной Германии - 14:35 (6:17), сборная Саудовской Аравии уступила белорусской команде - 26:29 (13:14), венгры обыграли чилийцев - 34:29 (17:14), а затем хорваты взяли верх над белорусами - 31:25 (18:15).



В группе D аргентинцы ничего не смогли противоставить шведам - 17:35 (11:16), сборная Бахрейна уступила команде Катара - 22:32 (9:19), затем команду Бахрейна одолели египтяне - 31:29 (17:15), а датчане сломили сопротивление шведов - 27:25 (14:10).



Турнирное положение.



Группа A: Франция - 6 очков (3 игры), Россия - 4(3), Норвегия - 4(3), Бразилия - 4(3), Польша - 0(3).



Группа B: Испания - 6(3), Словения - 6(3), Македония - 4(3), Исландия - 1(3), Тунис - 1(3), Ангола - 0(3).



Группа C: Хорватия - 6(3), Германия - 4(2), Венгрия - 2(3), Белоруссия - 2(3), Чили - 2(3), Саудовская Аравия - 0(2).



Группа D: Дания - 6(3), Швеция - 4(3), Египет - 4(3), Катар - 2(2), Бахрейн - 0(3), Аргентина - 0(2).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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