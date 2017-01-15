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15.01.2017 19:33
Сергей Карякин квадроцикл, фото с selety.ru
Сергей Карякин стал победителем ралли-рейда "Дакар-2017" в зачёте квадроциклов, Равиль Маганов - третий среди мотовездеходов
Подведены итоги ралли-рейда "Дакар-2017", финишировавшего в субботу в столице Аргентины Буэнос-Айресе, в зачётах мотоциклов, квадроциклов и мотовездеходов.

Российский гонщик Сергей Карякин одержал победу в генеральной классификации "Дакара" среди квадроциклов, показав по сумме двенадцати этапов результат 39 часов 18 минут 52 секунды. На 1 час 14 минут 51 секунду он опередил серебряного призёра - чилийца Игнасио Касале. Третью позицию занял аргентинец Пабло Копетти (+4:20.19). Все три призёра выступали на "Ямахе".

Победителем "Дакара" в зачёте мотоциклов стал британец Сэм Сандерленд с результатом 32 часа 6 минут 22 секунды. Вторым по сумме всех этапов стал австриец Маттиас Валкнер, уступив Сандерленду ровно 32 минуты. На третьей строчке итогового протокола расположился испанец Жерар Фаррес Гуэль (+35.40). Все призёры ехали на мотоциклах "КТМ". Лучший из россиян - Александр Иванютин на "Хускварне" финишировал 32-м (+6:17.22). Анастасия Нифонтова на "Хускварне" - 75-я (+17:18.45).

В зачёте мотовездеходов первенствовали бразильцы Леандро Торрес и Луривал Ролдан, затратившие на все спецучастки "Дакара-2017" 54 часа 1 минуту 50 секунд. Вторыми финишировали китайцы Ван Фуцзян и Ли Вэй (+4:42.34). Россияне Равиль Маганов и Кирилл Шубин стали бронзовыми призёрами (+6:05.35).  Все гонщики выступали на мотовездеходах марки "Поларис".

Города:
Буэнос-Айрес
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/15/109927.html
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