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14.01.2017 21:36
Дмитрий Колтаков, фото с mfr.ru
Дмитрий Колтаков стал чемпионом России по мотогонкам на льду
Второй финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду состоялся в Шадринске (Курганская область).

Победителем первого этапа шадринского финала стал Игорь Кононов из Тольятти, лидировавший после первого, домашнего для него финала в Тольятти. Второе место занял Дмитрий Колтаков из Ярославля, третье - Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.

На втором, заключительном этапе убедительную победу одержал Колтаков, на два очка опередив Кононова и Хомицевича. По сумме трёх лучших финальных этапов Колтаков и Кононов показали одинаковый результат - 43 очка, но благодаря лучшему четвёртому результату чемпионом страны стал Колтаков. Кононов завоевал серебро, бронза - у Хомицевича с 40 очками.

Далее в итоговой таблице по результатиам финалов в Тольятти и Шадринске расположились:

4. Эдуард Крысов (Ярославль) - 31, 5. Василий Несытых (Каменск-Уральский) - 29, 6. Динар Валеев (Каменск-Уральский) - 24, 7-10. Даниил Иванов (Тольятти), Андрей Шишегов (Стерлитамак), Дмитрий Буланкин (Нефтекамск), Никита Толокнов (Тольятти) - по 21, 11-12. Владимир Бобин (Каменск-Уральский), Игорь Сайдуллин (Тольятти) - по 19, 13. Алексей Иванов (Стерлитамак) - 18, 14. Сергей Макаров (Луховицы) - 17, 15-16. Максим Корчемаха (Новосибирск), Евгений Шаров (Тольятти) - по 9, 17. Литвинов (Тольятти) - 7, 18. Акулов (Шадринск) - 5, 19. Чичков (Уфа) - 3, 20-21. Михаил Литвинов (Тольятти), Юрий Олейник (Шадринск) - по 2, 22. Евгений Сайдуллин (Тольятти) - 1.   
Города:
Шадринск, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/14/109923.html
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