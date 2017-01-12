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12.01.2017 20:02
Даниил Шишкарёв, фото с sport.ru
Российские гандболисты победили японцев на старте чемпионата мира
Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд стартовал во Франции.

Сборная России в четверг в первом туре группы A встречалась в Нанте с командой Японии. Совершив рывок на старте, россияне постоянно вели в счёте, но к перерыву японцам удалось сократить разрыв до трёх мячей. На восьмой-девятой минутах второго тайма преимущество россиян сократилось до минимума, но затем россияне ушли в отрыв, который соперники ликвидировать не смогли. 39:29 - российские гандболисты одержали победу. Самыми результативными в нашей команде стали Даниил Шишкарёв, Павел Атьман и Тимур Дибиров, забросившие по шесть мячей.

В других матчах группы A французы обыграли бразильцев - 31:16 (17:7), а поляки уступили норвежцам - 20:22 (10:12).

14 января российские гандболисты сыграют с норвежцами, 16 января - с поляками, 17 января - с французами, 19 января - с бразильцами.

Сборная России - сборная Японии 39:29 (18:15)
Состав сборной России: Вадим Богданов (10 отражённых бросков из 20), Виктор Киреев (8/27) - вратари, Дмитрий Киселёв, Даниил Шишкарёв (6), Дмитрий Ковалёв (4), Александр Шкуринский (1), Александр Черноиванов (2), Павел Атьман (6), Сергей Горбок (5), Михаил Чипурин (4), Глеб Калараш, Сергей Шельменко (4), Тимур Дибиров (6), Игорь Сорока, Азат Валиуллин (1), Дмитрий Житников.

Ход матча - 4:0, 4:1, 6:1, 6:2, 7:2, 7:4, 9:4, 9:5, 11:5, 11:6, 12:6, 12:9, 14:9, 14:10, 15:10, 15:11, 16:11, 16:13, 18:13, 18:15; 19:15, 19:16, 21:16, 21:18, 22:18, 22:19, 23:19, 23:22, 24:22, 24:23, 25:23, 25:24, 30:24, 30:26, 33:26, 33:27, 34:27, 34:28, 38:28, 38:29, 39:29.

Результаты матчей группы B: Словения - Ангола 42:25 (22:13), Македония - Тунис 34:30 (13:14), Испания - Исландия 27:21 (10:12).

В пятницу в борьбу вступят команды групп C и D.

По итогам предварительного этапа по четыре лучшие команды каждой группы получат путёвки в плей-офф. Матчи 1/8 финала пройдут 21-22 января, четвертьфиналы - 24 января, полуфиналы - 26 и 27 января, матч за третье место - 28 января, финал - 29 января.
Города:
Нант
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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