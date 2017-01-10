Новости Сергей Карякин, фото с 66.ru Сергей Карякин на квадроцикле и Равиль Маганов на мотовездеходе победили на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар-2017" Седьмой этап ралли-рейда "Дакар-2017" состоялся в понедельник в Боливии.



Российский гонщик Сергей Карякин стал победителем этапа в зачёте квадроциклов. Результат россиянина, выступающего на "Ямахе", составил 2 часа 32 минуты 49 секунд. Второе место занял француз Аксель Дютрье на "Ямахе", уступивший Карякину 2 минуты 59 секунд. Тройку призёров замкнул чилиец Игнасио Касале на "Ямахе" (+9.36).



Сергей Карякин лидирует в генеральной классификации среди квадроциклов с результатом 22 часа 13 минут 25 секунд. На втором месте француз Симон Витс на "Ямахе" (+5.16), на третьем - Аксель Дютрье (+5.20).



Победителем седьмого этапа в зачёте мотоциклов стал американский гонщик Рикки Брабек на "Хонде", преодолевший спецучасток за 2 часа 2 минуты 5 секунд. Вторым финишировал португалец Паулу Гонсалвеш на "Хонде", отставший на 1 минуту 44 секунды. На третьей позиции британец Сэм Сандерленд на "КТМ" (+4.43). Россиянин Александр Иванютин на "Хускварне" - 46-й (+36.30).



Сэм Сандерденд остался лидером в общем зачёте среди мотоциклов с результатом 17 часов 28 минут 53 секунды. На второй позиции чилиец Пабло Кинтанилья на "Хускварне", уступающий 17 минут 45 секунд. Тройку лидеров замыкает француз Адриен ван Беверен на "Ямахе" (+22.26). Александр Иванютин - 32-й (+3:20.19).



Россиянин Равиль Маганов одержал победу на седьмом этапе "Дакара" в зачёте мотовездеходов, проехав дистанцию за 3 часа 2 минуты 9 секунд. Вторым финишировал китаец Ли Дуншэн с отставанием от победителя 47 секунд. Третье место занял ещё один китайский гонщик - Мао Жуйцзинь (+4.20).



В общем зачёте в классе мотовездеходов лидирует бразилец Леандро Торрес с результатом 28 часов 29 минут 32 секунды. Вторым идёт Мао Жуйцзинь, уступающий 2 часа 33 минуты 25 секунд, третьим - .ли Дуншэн (+2:43.13). Равиль Маганов - четвёртый (+5:46.48). Все выступают на мотовездеходах марки "Поларис".



Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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