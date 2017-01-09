Новости "Астраханочка", "Ростов-Дон" и "АГУ-Адыиф" победили в матчах чемпионата России по гандболу Матчи в Астрахани, Ростове-на-Дону и Майкопе открыли программу 2017 года в женском чемпионате России по гандболу среди команд суперлиги.



Действующие чемпионки страны - гандболистки "Астраханочки" принимали ижевский "Университет". Добившись преимущества в двенадцать мячей в первом тайме, хозяйки площадки затем уверенно довели матч до победы - 34:21. В составе победительниц семью голами отличилась Милана Таженова, у проигравших по пять точных бросков на счету Виктории Вахрушевой и Ольги Тургеневой. "Астраханочка" занимает третью строчку турнирной таблицы, "Университет" идёт десятым.



Лидер турнира - "Ростов-Дон" встречался с московским "Лучом". Борьбы в этой встрече не получилось - к перерыву хозяйки добились двузначного перевеса в счёте и продолжили в том же духе во втором тайме, разгромив соперниц - 41:21. Гостьям не помогли десять голов Екатерины Атьковой. У хозяек шесть мячей на счету Анны Сень. "Ростов-Дон" единолично лидирует, выиграв все одиннадцать матчей. "Луч" замыкает восьмёрку, претендующую в данный момент на выход в плей-офф.



Майкопский "АГУ-Адыиф" принимал уфимский клуб "Уфа-Алиса". Первый тайм завуершился с минимальным преимуществом хозяев. После перерыва гостьи сравняли счёт, но затем четыре подряд гола майкопчанок позволили им уйти в отрыв, сохранившийся до конца встречи - 28:24. У победительниц двенадцать голов в активе Лады Самойленко. У проигравших шестью точными бросками отметилась Анина Иринина. "АРУ-Адыиф" поднялся на девятое место, "Уфа-Алиса" замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.



"Астраханочка" (Астрахань) - "Университет" (Ижевск) 34:21 (18:6)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Анастасия Ваганова, Кира Трусова (вратари), Людмила Постнова (3), Кристина Сорокина (3), Светлана Иванова (4), Екатерина Левша, Милана Таженова (7), Светлана Кремнева (1), Дарья Чаплыгина (2), Наталья Чигиринова, Виктория Шичкина (2), Софья Игнатович (2), Екатерина Зеленкова (2), Кристина Кожокарь (6), Яна Емельяненка (2).

"Университет": Юлия Пойлова, Кристина Плугина (вратари), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (5), Дарья Сурнина (1), Ольга Тургенева (5), Валерия Дозморова, Ксения Трухина (2), Лилия Закиуллина, Василиса Кунгурцева (2), Мария Керчикова (3), Елена Кудряшева (3), Ксения Обуховская, Юлия Таран.



"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Луч" (Москва) 41:21 (20:9)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская (2), Юлия Манагарова (3), Майя Петрова (1), Анна Сень (6), Ана Паула Родригес Бело (3), Ольга Башкирова, Анна Вяхирева (4), Владлена Бобровникова (3), Ксения Макеева (5), Ольга Черноиваненко (4), Сираба Дембеле (3), Александрина Кабрал Барбоса (3), Виктория Борщенко (4).

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова (2), Анастасия Ершова (2), Дарья Гусева, Диана Матросова (1), Екатерина Садакова (3), Екатерина Мухина (1), Елизавета Иванова (1), Оксана Пантус, Екатерина Атькова (10), Екатерина Матлашова (1), Екатерина Дорошенко.



"АГУ-Адыиф" (Майкоп) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 28:24 (14:13)

"АГУ-Адыиф": Светлана Кожубекова, Наталья Тормозова, Мария Дувакина (вратари), Инесса Неупокоева, Кристина Лихач (1), Юлия Куцевалова (1), Марина Васильева, Милана Шевацукова (2), Анастасия Серадская (4), Елена Портягина, Милана Рзаева (1), Милица Грбавчевич (3), Лада Самойленко (12), Александра Давиденко (1), Ольга Исаченко (3), Виктория Смоленцева.

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Аделина Баткова, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова (1), Алина Кузнецова, Мария Будилина (3), Алиса Сакаева, Екатерина Бобина (4), Сузанна Гиголян (2), Алина Иринина (6), Мария Белова (4), Альбина Мурзалиева (2), Мария Тарасова (2), Екатерина Головачёва.



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 22 очка (11 игр), "Лада" (Тольятти) - 18(10), "Астраханочка" (Астрахань) - 18(11), "Кубань" (Краснодар) - 14(10), "Звезда" (Звенигород) - 12(10), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 10(10), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 8(10), "Луч" (Москва) - 5(11), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 5(11), "Университет" (Ижевск) - 4(11), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(11).

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