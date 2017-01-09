Новости Российские гандболисты выиграли второй товарищеский матч у сборной Белоруссии Повторный товарищеский матч между мужскими национальными сборными России и Белоруссии по гандболу состоялся в субботу, 7 января в подмосковном Учебно-тренировочном центре "Новогорск".



Российские гандболисты с первых минут захватили лидерство. Дальние броски удавались Сергею Шельменко, два семиметровых реализовал Дмитрий Ковалёв. Затем белорусы перехватили инициативу и к двадцатой минуте вплотную приблизились к хозяевам - 10:9. Однако в заключительной трети первого тайма россияне ушли в отрыв на пять мячей. После перерыва хозяева развили успех - 19:12. Затем на площадку у россиян вышли резервисты, и за пять минут до конца разница в счёте вернулась к прежней - пять мячей. С этим же разрывом матч и закончился - 27:22. Ковалёв стал самым результативным в нашей команде, забросив шесть мячей. У белорусов такую же результативность показал Борис Пуховский.



Отметим, что в составе российской команды в этой встрече отсутствовали Сергей Горбок, Дмитрий Киселёв, Дмитрий Житников и Игорь Сорока.



Напомним, накануне в Москве сборная России победила с таким же преимуществом - 26:21.



Сборная России - сборная Белоруссии 27:22 (16:11)

Сборная России: Дмитрий Ковалёв - 6 голов, Александр Шкуринский, Сергей Шельменко - по 5, Тимур Дибиров - 3, Самвел Асланян, Даниил Шишкарев - по 2, Павел Атьман. Денис Васильев, Глеб Калараш - по 1,

Сборная Белоруссии: Борис Пуховский - 6 голов, Сергей Шилович, Андрей Юронюк - по 4, Олег Астрашалкин, Денис Рутенко, Вадим Гайдученко - по 2, Никита Вайлупов, Александр Подшивалов - по 1.



Обе команды завершают подготовку к чемпионату мира, стартующему 11 января во Франции. Сборная Россиипопала в группу A, где сыграет с командами Японии (12 января), Норвегии (14 января), Польши (16 января), Франции (17 января) и Бразилии (19 января). Белорусские гандболисты сыграют в группе C со сборными Чили (13 января), Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).



Новогорск Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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