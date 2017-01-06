Новости фото с rushandball.ru Российские гандболисты победили сборную Белоруссии в Рождественском матче Традиционный Рождественский матч - товарищеская встреча между мужскими национальными сборными России и Белоруссии по гандболу - состоялся в пятницу, 6 января в московском Дворце спорта "Динамо" в Крылатском.



Российские гандболисты с первых минут захватили инициативу, постепенно наращивая преимущество в счёте и доведя его к концу первого тайма до семи мячей. В первой половине второго тайма подопечные Дмитрия Торгованова и Льва Воронина контролировали игру благодаря точным семиметровым в исполнении Дмитрия Ковалёва и результативной игре Глеба Калараша. За шесть с половиной минут до финальной сирены белорусам удалось сократить разрыв до четырёх мячей - 29:25, но на финише наши гандболисты сыграли уверенно и довели встречу до победы - 31:26.



Итоги матча подвёл главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов: "Противостояние сборных России и Белоруссии — это всегда больше, чем просто обычный товарищеский матч. Главным для нас было показать игру в защите. И если в первом тайме я доволен, так как мы пропустили лишь 12 мячей, то во втором не совсем. Мне понравилось, как выглядела наша команда в начале первого тайма, но игра состоит не из отдельных отрезков, а длится 60 минут. Во втором тайме у нас хромала игра в нападении. Пока рано делать выводы о готовности сборной России к чемпионату мира, нам надо провести еще один матч с Белоруссией, посмотреть видео, разобрать некоторые ошибки. Это для нас очень важно, а уже потом мы будем делать оценки", - приводит слова наставника сайт Федерации гандбола России.



Россия - Белоруссия 31:26 (19:12).

Ход матча: 5:3, 13:9, 15:9, 17:10, 19:12; 29:25, 31:26.



Состав сборной России: Виктор Киреев, Дмитрий Павленко, Вадим Богданов (вратари), Тимур Дибиров, Павел Атьман, Даниил Шишкарёв, Глеб Калараш, Дмитрий Ковалёв, Александр Деревень, Михаил Чипурин, Самвел Асланян, Александр Шкуринский.

Состав сборной Белоруссии: Вячеслав Солдатенко, Иван Мацкевич (вратари), Андрей Юринок, Александр Титов, Денис Рутенко, Никита Вайлупов, Алексей Шинкель, Владислав Кулеш, Александр Подшивалов, Борис Пуховский, Вадим Гайдученко, Артём Королёк, Вячеслав Бохан, Вячеслав Шумак, Сергей Шилович, Артур Карвацкий, Олег Астрашапкин. Москва Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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