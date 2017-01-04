Новости Владимир Крамник, фото с azxeberlenti.com Крамник - третий, Карякин - восьмой в мировом шахматном рейтинге, Костенюк - пятая среди женщин Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новые рейтинги.



Пеовое место по-прежнему занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Вторым идёт американец Фабиано Каруана, в тройку лучших входит и экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник. Далее располагаются американец Уэсли Со, француз Максим Вашье-Лаграв, экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, а на восьмой строчке, потеряв две позиции, находится экс-претендент на мировое первенство россиянин Сергей Карякин. Замыкают десятку армянин Левон Аронян и голландец Аниш Гири, вплотную приблизился к ней россиянин Ян Непомнящий.



Первой в женском рейтинге по-прежнему идёт китаянка Хоу Ифань. На второй позиции её соотечественница, претендентка на мировое первенство Цзюй Вэньцзюнь, третьей идёт украинка Анна Музычук. Четвёртая - Хумпи Конеру из Индии, пятая - экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк. Ещё одна российская шахматистка - Екатерина Лагно идёт девятой вслед за экс-чемпионкой мира украинкой Марией Музычук, Дронавалли Харикой из Индии и Викториец Чмилите из Литвы. Замыкает десятку грузинка Нана Дзагнидзе, на одно место опережая россиянку Валентину Гунину.



Рейтинг ФИДЕ на 1 января 2017 г.



Мужчины.



1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2840

2. Фабиано Каруана (США) - 2827

3. Владимир Крамник (Россия) - 2811

4. Уэсли Со (США) - 2808

5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2796

6. Вишванатан Ананд (Индия) - 2786

7. Хикару Накамура (США) - 2785

8. Сергей Карякин (Россия) - 2785

9. Левон Аронян (Армения) - 2780

10. Аниш Гири (Нидерланды) - 2773

11. Ян Непомнящий (Россия) - 2767

...19. Пётр Свидлер (Россия) - 2748

20. Александр Грищук (Россия) - 2742

...24. Дмитрий Андрейкин (Россия) - 2736

...26. Никита Витюгов (Россия) - 2724

27. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 2723

...31. Владимир Малахов (Россия) - 2715

...33. Евгений Томашевский (Россия) - 2711

...35. Дмитрий Яковенко (Россия) - 2709

...44. Максим Матлаков (Россия) - 2701

...59. Сергей Рублевский (Россия) - 2681

...62. Евгений Наер (Россия) - 2679

63. Вадим Звягинцев (Россия) - 2679

...66. Александр Морозевич (Россия) - 2675

...72. Санан Сюгиров (Россия) - 2673

...74. Александр Рязанцев (Россия) - 2671

...76. Александр Рахманов (Россия) - 2670

...87. Александр Мотылёв (Россия) - 2663

...91. Даниил Дубов (Россия) - 2661

...96. Владимир Федосеев (Россия) - 2658.



Женщины.



1. Хоу Ифань (Китай) - 2651

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 2583

3. Анна Музычук (Украина) - 2558

4. Хумпи Конеру (Индия) - 2557

5. Александра Костенюк (Россия) - 2549

6. Мария Музычук (Украина) - 2546

7. Дронавалли Харика (Индия) - 2539

8. Виктория Чмилите (Литва) - 2538

9. Екатерина Лагно (Россия) - 2530

10. Нана Дзагнидзе (Грузия) - 2525

11. Валентина Гунина (Россия) - 2524

...17. Наталья Погонина (Россия) - 2487

18. Надежда Косинцева (Россия) - 2483

...23. Александра Горячкина (Россия) - 2466

24. Анастасия Боднарук (Россия) - 2463

25. Ольга Гиря (Россия) - 2458

...32. Алиса Галлямова (Россия) - 2446

...46. Екатерина Ковалевская (Россия) - 2423

...52. Алина Кашлинская (Россия) - 2418

...57. Ирина Турова (Россия) - 2413

...59. Дарья Пустовойтова (Россия) - 2407

...62. Марина Нечаева (Россия) - 2406

...80. Полина Шувалова (Россия) - 2387

...84. Алина Бивол (Россия) - 2383

...87. Дарья Чарочкина (Россия) - 2383

88. Евгения Овод (Россия) - 2380

89. Юлия Рыжанова (Россия) - 2379

...92. Баира Кованова (Россия) - 2376

...96. Анастасия Савина (Россия) - 2372.

Непомнящий Ян Александрович, Крамник Владимир Борисович, Костенюк Александра Константиновна, Карякин Сергей Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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