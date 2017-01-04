04.01.2017 19:45
Владимир Крамник, фото с azxeberlenti.com
Крамник - третий, Карякин - восьмой в мировом шахматном рейтинге, Костенюк - пятая среди женщин
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала новые рейтинги.
Пеовое место по-прежнему занимает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Вторым идёт американец Фабиано Каруана, в тройку лучших входит и экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник. Далее располагаются американец Уэсли Со, француз Максим Вашье-Лаграв, экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, а на восьмой строчке, потеряв две позиции, находится экс-претендент на мировое первенство россиянин Сергей Карякин. Замыкают десятку армянин Левон Аронян и голландец Аниш Гири, вплотную приблизился к ней россиянин Ян Непомнящий.
Первой в женском рейтинге по-прежнему идёт китаянка Хоу Ифань. На второй позиции её соотечественница, претендентка на мировое первенство Цзюй Вэньцзюнь, третьей идёт украинка Анна Музычук. Четвёртая - Хумпи Конеру из Индии, пятая - экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк. Ещё одна российская шахматистка - Екатерина Лагно идёт девятой вслед за экс-чемпионкой мира украинкой Марией Музычук, Дронавалли Харикой из Индии и Викториец Чмилите из Литвы. Замыкает десятку грузинка Нана Дзагнидзе, на одно место опережая россиянку Валентину Гунину.
Рейтинг ФИДЕ на 1 января 2017 г.
Мужчины.
1. Магнус Карлсен (Норвегия) - 2840
2. Фабиано Каруана (США) - 2827
3. Владимир Крамник (Россия) - 2811
4. Уэсли Со (США) - 2808
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2796
6. Вишванатан Ананд (Индия) - 2786
7. Хикару Накамура (США) - 2785
8. Сергей Карякин (Россия) - 2785
9. Левон Аронян (Армения) - 2780
10. Аниш Гири (Нидерланды) - 2773
11. Ян Непомнящий (Россия) - 2767
...19. Пётр Свидлер (Россия) - 2748
20. Александр Грищук (Россия) - 2742
...24. Дмитрий Андрейкин (Россия) - 2736
...26. Никита Витюгов (Россия) - 2724
27. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 2723
...31. Владимир Малахов (Россия) - 2715
...33. Евгений Томашевский (Россия) - 2711
...35. Дмитрий Яковенко (Россия) - 2709
...44. Максим Матлаков (Россия) - 2701
...59. Сергей Рублевский (Россия) - 2681
...62. Евгений Наер (Россия) - 2679
63. Вадим Звягинцев (Россия) - 2679
...66. Александр Морозевич (Россия) - 2675
...72. Санан Сюгиров (Россия) - 2673
...74. Александр Рязанцев (Россия) - 2671
...76. Александр Рахманов (Россия) - 2670
...87. Александр Мотылёв (Россия) - 2663
...91. Даниил Дубов (Россия) - 2661
...96. Владимир Федосеев (Россия) - 2658.
Женщины.
1. Хоу Ифань (Китай) - 2651
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) - 2583
3. Анна Музычук (Украина) - 2558
4. Хумпи Конеру (Индия) - 2557
5. Александра Костенюк (Россия) - 2549
6. Мария Музычук (Украина) - 2546
7. Дронавалли Харика (Индия) - 2539
8. Виктория Чмилите (Литва) - 2538
9. Екатерина Лагно (Россия) - 2530
10. Нана Дзагнидзе (Грузия) - 2525
11. Валентина Гунина (Россия) - 2524
...17. Наталья Погонина (Россия) - 2487
18. Надежда Косинцева (Россия) - 2483
...23. Александра Горячкина (Россия) - 2466
24. Анастасия Боднарук (Россия) - 2463
25. Ольга Гиря (Россия) - 2458
...32. Алиса Галлямова (Россия) - 2446
...46. Екатерина Ковалевская (Россия) - 2423
...52. Алина Кашлинская (Россия) - 2418
...57. Ирина Турова (Россия) - 2413
...59. Дарья Пустовойтова (Россия) - 2407
...62. Марина Нечаева (Россия) - 2406
...80. Полина Шувалова (Россия) - 2387
...84. Алина Бивол (Россия) - 2383
...87. Дарья Чарочкина (Россия) - 2383
88. Евгения Овод (Россия) - 2380
89. Юлия Рыжанова (Россия) - 2379
...92. Баира Кованова (Россия) - 2376
...96. Анастасия Савина (Россия) - 2372.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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