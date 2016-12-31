Новости Сергей Карякин, фото с hindustantimes.com Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу, Валентина Гунина, Екатерина Лагно и Даниил Дубов - призёры Чемпионат мира по шахматному блицу среди мужчин и женщин завершился в пятницу в столице Катара Дохе.



С одинаковым результатом - 16.5 очка из 21 возможного турнир завершили российский гроссмейстер Сергей Карякин и чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен. По основному дополнительному показателю - среднему рейтингу соперников впереди оказался Карякин, став чемпионом мира по блицу. Карлсен завоевал серебряную медаль. По 14.5 очка набрали три участника - россияне Даниил Дубов и Александр Грищук, а также американец Хикару Накамура. По этому же показателю бронза досталась Дубову, Накамура занял четвёртое место, а прошлогодний чемпион - Грищук финишировал пятым.



14 очков набрал француз Максим Вашье-Лаграв, по 13 - кубинец Леньер Домингес Перес, украинцы Антон Коробов и Василий Иванчук, Вишванатан Ананд из Индии, венгр Петер Леко и россиянин Ян Непомнящий, финишировавший 12-м.



12.5 очка набрал и Александр Рязанцев (17-е место), по 12 - Максим Матлаков (21) и Владислав Артемьев (24), по 11.5 - Александр Морозевич (30), Эрнесто Инаркиев (34), Евгений Томашевский (38) и Никита Витюгов (39), 11 - Максим Матлаков (44), 10.5 - Алексей Дреев (52), 10 - Евгений Наер (61), по 9.5 - Богдан Беляков (72), Дмитрий Яковенко (75) и Павел Потапов (78), 8.5 - Павел Трегубов (96).



Единоличной победительницей женского турнира стала украинка Анна Музычук, набравшая 13 очков из 17. Две российские шахматистки - Валентина Гунина и Екатерина Лагно, набрав по 12.5 очка, завоевали соответственно серебряную и бронзовую награды.



11 очков в активе Китаянки Тан Чжунъи, по 10.5 очка заработали Дронавалли Харика из Индии и россиянка Дарья Чарочкина, десять - у россиянки Александры Костенюк. Алина Кашлинская финишировала восьмой с 9.5 очками, замкнули десятку с таким же результатом китаянка Цзюй Вэньцзюнь и Хумпи Конеру из Индии. Александра Горячкина набрала 8.5 очка (24-е место), Влада Свиридова - 7.5 (27).

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