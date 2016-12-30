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30.12.2016 20:34
Московский "Спартак" выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в помещениях
Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях завершился 25 декабря.

В высшем дивизионе выступали петербургские клубы "FC CITY", "Кристалл", "Петроградец" и "Невские берега", а также московские ПФК "Спартак" и КПФ ЦСКА.

По итогам предварительного этапа, продолжавшегося с октября, путёвки в полуфинал завоевали "FC CITY", "Кристалл", ПКФ "Спартак" и "Петроградец". Пятое место занял КПФ ЦСКА, шестое - "Невские берега".

В первом полуфинале встречались "Кристалл" и ПФК "Спартак". После первого периода чемпионы страны вели - 2:0, но во второй 12-минутке красно-белые вышли вперёд, а в заключительной трети закрепили успех - 5:2.

Затем на площадку вышли "FC CITY" и "Петроградец". Первым ворота соперника распечатал "Петроградец", но во втором и третьем периодах "FC CITY" забил три мяча подряд и позволил сопернику лишь сократить разрыв с пенальти - 3:2.

В матче за третье место встречались "Кристалл" и "Петроградец". После второго периода "Петроградец" был впереди - 4:1, но в заключительном периоде футболисты "Кристалла" отличились четырежды и одержали сверхволевую победу - 5:4, завоевав бронзовые награды.

В главном финале сошлись "FC CITY" и ПФК "Спартак". На седьмой минуте Юрий Сиваков вывел хозяев вперёд, но на восьмой минуте Юрий Котов сравнял счёт, на девятой - Руслан Аманов вывел москвичей вперёд, а во втором периоде, на 15-й минуте Остап Фёдоров забил третий мяч, установив, как оказалось, окончательный результат - 3:1 в пользу красно-белых. Московский "Спартак" впервые победил в чемпионате Санкт-Петербурга в закрытых помещениях.

Итоги предварительного этапа: "FC CITY" (Санкт-Петербург) - 15 очков (5 игр), ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) - 10(5), ПФК "Спартак" (Москва) - 9(5), "Петроградец" (Санкт-Петербург) - 3(5), КПФ ЦСКА (Москва) - 2(5), "Невские берега" (Санкт-Петербург) - 0(5).

Полуфиналы. "FC CITY" (Санкт-Петербург) — "Петроградец" (Санкт-Петербург) 3:2 (0:1, 2:0, 1:1), ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) - ПФК "Спартак" (Москва) 3:5 (2:0, 0:3, 1:2).

Матч за третье место. ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) - "Петроградец" (Санкт-Петербург) 5:4 (0:2, 1:2, 4:0).

Финал. "FC CITY" (Санкт-Петербург) — ПФК "Спартак" (Москва) 1:3 (1:2, 0:1, 0:0).

Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/30/109881.html
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