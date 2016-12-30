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30.12.2016 20:23
Российские гандболисты стали победителями турнира в Латвии
Заключительный игровой день турнира четырёх мужских национальных сборных по гандболу "Кубок Рижской думы" прошёл в пятницу в столице Латвии.

Сборная России в 10 часов утра по местному времени встречалась в олимпийском спортцентре "Электрум" со сборной Белоруссии. Белорусские гандболисты выступали преимущественно молодёжным составом - большая часть игроков выступала на молодёжном чемпионате мира 2015 года в Бразилии, войдя там в шестёрку сильнейших. С численностью игроков у белорусов проблем не было - в заявку попали два вратаря и 14 полевых игроков. У россиян же отсутствовали Даниил Шишкарёв, Дмитрий Житников, Александр Деревень, Александр Черноиванов и Сергей Горбок. В итоге тренерский штаб нашей команды смог выставить на игру трёх вратарей и девять полевых игроков.

Уже на первых минутах российские гандболисты повели - 4:1 и удерживали преимущество, которое к перерыву составило те же три мяча - 12:9. Во вторые тридцать минут подопечные Дмитрия Торгованова развили успех, выигрывая по ходу тайма восемь мячей и завершив матч уверенной победой - 28:21. Самым результативным в составе сборной России стал Александр Шкуринский, забросивший девять мячей. Шесть голов на счету Дмитрия Ковалёва (два - с пенальти), четыре - у Дмитрия Киселёва, три - у Михаила Чипурина, по два - у Тимура Дибирова и Павла Атьмана, по одному - у Игоря Сороки и Азата Валиуллина.

Таким образом, сборная России заняла первое место со стопроцентным результатом - ранее были побеждены команды Египта и Латвии. Во встрече между этими командами победу одержали египтяне - 30:20(16:6), что принесло им итоговое второе место.

Лучшим игроком в составе российской команды был признан Павел Атьман. Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Ковалёв, забросивший 22 мяча, - сообщает сайт Федерации гандбола России.
Города:
Рига
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/30/109879.html
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