Новости Сергей Карякин, фото с ruchess.ru Сергей Карякин и Александра Костенюк лидируют в мужском и женском чемпионатах мира по блицу Чемпионат мира по шахматному блицу стартовал в четверг в столице Катара Дохе.



Как и завершившийся чемпионат мира по быстрым шахматам, турнир проходит по швейцарской системе. Мужской турнир продлится 21 тур, женский - 17. На старт вышли 108 шахматистов и 34 шахматистки. Контроль времени - по три минуты на партию плюс две секунды на ход каждому из соперников.



Участники мужского турнира провели в первый день двенадцать туров. В лидеры вышли участники недавнего матча на первенство мира по классическим шахматам - россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен, набравшие по десять очков. При этом первое место занимает российский гроссмейстер, одержав победу над норвежцем в личной встрече. Третье и четвёртое места занимают ещё два россиянина - Даниил Дубов и Александр Морозевич, набрав по 8.5 очка, как и хорват Марин Босиочич с французом Максимом Вашье-Лагравом.



По восемь очков имеют Салех Салем из Объединённых Арабских Эмиратов, кубинец Леньер Домингес Перес, китаец Юй Янъи, грузин Баадур Джобава, американец Хикару Накамура и украинец Василий Иванчук. По 7.5 очка заработали россиянин Алексей Дреев, Вишванатан Ананд из Индии, россиянин Ян Непомнящий, поляк Радослав Войташек, россиянин Александр Грищук, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров, венгр Петер Леко и армянин Левон Аронян.



По семь очков набрали Александр Рязанцев (24-е место), Максим Матлаков (26), Евгений Наер (28), Эрнесто Инаркиев (30) и Владимир Малахов (34), по 6.5 очка - Владислав Артемьев (39) и Дмитрий Яковенко (40), шесть - Никита Витюгов (60), по 5.5 - Бондан Беляков (66) и Евгений Томашевский (70), по пять - Павел Потапов (78) и Павел Трегубов (79).



Единоличным лидером женского турнира после первого дня стала экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк. На её счету 7.5 очка из девяти. На пол-очка отстаёт китаянка Цзюй Вэньцзюнь. По 6.5 очка набрали Дронавалли Харика из Индии, россиянка Екатерина Лагно и украинка Анна Музычук. По шесть очков у китаянки Тань Чжунъи и Хумпи Конеру из Индии, по 5.5 очка - у россиянки Алины Кашлинской и грузинки Мери Арабидзе.



По пять очков набрали Александра Горячкина (десятое место), Валентина Гунина (12) и Дарья Чарочкина (13).



Заключительные девять туров мужского турнира и восемь - женского пройдут в пятницу.

Доха Карякин Сергей Александрович, Костенюк Александра Константиновна, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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