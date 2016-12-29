Новости Александр Грищук, фото РИА Новости Александр Грищук и Александра Костенюк завоевали серебро чемпионата мира по быстрым шахматам Чемпионат мира по быстрым шахматам завершился в среду в столице Катара Дохе.



По итогам пятнадцати туров, проведённых 106 шахматистами по швейцарской системе, с одинаковым результатом - 11 очков финишировали три гроссмейстера - украинец Василий Иванчук, россиянин Александр Грищук и норвежец Магнус Карлсен. По основному дополнительному показателю - среднему рейтингу соперников чемпионом мира стал Иванчук, серебряным призёром - Грищук, бронзовым - Карлсен.



По десять очков набрали азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, китаец Юй Янъи, россиянин Ян Непомнящий и испанец Давид Антон. Отметим, что за два тура до финиша Непомнящий единолично лидировал, но, потерпев поражения от Карлсена и Грищука, закончил турнир на шестом месте. По 9.5 очка в активе Сантоша Гуджрати Видита из Индии, армянина Левона Ароняна, кубинца Леньера Домингеса Переса, Нгуен Нго Трон Сона из Вьетнама, Фарруха Амонатова из Узбекистана и болгарина Ивана Чепаринова.



По девять очков набрали Дмитрий Яковенко (17-е место) и Сергей Карякин (19), по 8.5 - Александр Рязанцев (24), Эрнесто Инаркиев (29) и Алексей Дреев (32), по восемь - Никита Витюгов (40), Евгений Томашевский (41), Владимир Малахов (42), Максим Матлаков (44), Владислав Артемьев (45), Даниил Дубов (49) и Евгений Наер (51), 6.5 очка - Богдан Беляков (83), по шесть - Павел Трегубов (86) и Павел Потапов (92).



В женском турнире 35 участниц провели двенадцать туров по швейцарской системе. Единоличной победительницей турнира стала украинка Анна Музычук, ещё за тур до финиша обеспечив себе первое место и набрав в итоге 9.5 очка. Экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк завоевала серебряную медаль, набрав 8.5 очка. Восемь очков и бронзовая награда - у Наны Дзагнидзе из Грузии.



По 7.5 очка набрали Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана, китаянка Цзюй Вэньцзюнь и Жансая Абдумалик из Казахстана. По семь очков на счету россиянки Екатерины Лагно (седьмое место), Антуанеты Стефановой из Болгарии, Динары Садуакасовой из Казахстана, Хумпи Конеру из Индии и китаянки Чжао Сюэ. Алина Кашлинская финишировала 12-й, Валентина Гунина - 14-й с 6.5 очками. По шесть очков у Александры Горячкиной (17-е место) и Влады Свиридовой (22), пять - у Дарьи Чарочкиной (29).



В четверг и пятницу в Дохе пройдёт чемпионат мира по блицу.

Доха Непомнящий Ян Александрович, Костенюк Александра Константиновна, Карякин Сергей Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/29/109873.html