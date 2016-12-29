Новости Сборная России по гандболу одержала две победы на турнире в Латвии Турнир четырёх мужских национальных сборных по гандболу "Кубок Рижской думы" проходит в столице Латвии.



В турнире принимают участие сборные Латвии, России, Белоруссии и Египта.



В стартовом матче соперниками россиян были египетские гандболисты. Первый тайм сложился для нашей команды неудачно - к перерыву египтяне выигрывали четыре мяча. После возобновления игры россияне бросились в погоню. На 23-й минуте второго тайма Дмитрий Ковалёв сравнял счёт. Затем наши гандболисты вышли вперёд и в концовке сумели созранить минимальный перевес - 24:23. На счету Ковалёва пять заброшенных мячей.



В среду сборная России играла с хозяевами - латвийскими гандболистами. После первого тайма перевес россиян был минимальным, а во вторые тридцать минут наша команда полностью переиграла хозяев, добившись преимущества в восемь мячей - 27:19. Ковалёв на этот раз сыграл ещё результативнее - 11 голов.



В заключительном туре подопечные Дмитрия Торгованова встречаются в четверг со сборной Белоруссии.



Россия - Египет 24:23 (12:16)

Голы сборной России: Дмитрий Ковалёв - 5 (1), Сергей Горбок - 4, Игорь Сорока - 3, Самвел Асланян, Александр Деревень, Михаил Чипурин, Дмитрий Киселев, Павел Атьман - по 2, Тимур Дибиров, Азат Валиуллин - по 1.

В составе сборной Египта: Абделькарим - 5 (все в первом тайме), пять игроков забросили по три мяча.

Штрафное время 8 - 8. Пенальти 2(1) - 2(1).

Ход матча: 2:3, 5:5, 7:9, 10:12, 12:16, 17:19, 18:20, 20:22, 22:22, 24:23/



Латвия – Россия 19:27 (13:14)

Голы сборной России: Дмитрий Ковалёв - 11(5), Дмитрий Киселёв – 5, Михаил Чипурин – 3, Азат Валиуллин, Александр Шкуринский - по 2, Игорь Сорока, Тимур Дибиров, Самывел Асланян, Павел Атьман - по 1.

В составе сборной Латвии пять мячей забросил Том Лиелайс.

Ход матча: 3:3, 6:5, 8:9, 10:12, 13:14; 15:17, 15:19, 16:20, 16:24, 19:27.

Штрафное время 6 – 4, пенальти 5(6) – 0(1).



Состав сборной России на турнир "Кубок Рижской думы".



Вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Вадим Богданов ("Азоты Пулавы", Польша), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи")

Правые крайние: Дмитрий Ковалев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония)

Правые полусредние: Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Самвел Асланян ("КСМ Бухарест", Румыния)

Разыгрывающие: Дмитрий Житников ("Висла", Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия)

Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень ("Вардар", Македония), Сергей Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия), Азат Валиуллин ("Айзенах", Германия)

Левые крайние: Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония)

Линейные: Александр Черноиванов ("Чеховские медведи"), Михаил Чипурин ("Иври", Франция). Рига Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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