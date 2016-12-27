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27.12.2016 22:43
Игорь Кононов, фото с mfr.ru
Игорь Кононов победил в первом финале чемпионата России по мотогонкам на льду
Первый финальный этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду состоялся в минувшие выходные в Тольятти.

Лучшим по итогам первого дня стал Дмитрий Колтаков из Ярославля, набрав в пяти заездах 14 очков и опередив в дополнительном заезде Игоря Кононова из Тольятти и Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского. 12 очков набрал Динар Валеев из Каменска-Уральского, девять - Эдуард Крысов из Ярославля, по восемь - тольяттинцы Даниил Иванов, Игорь Сайдуллин и Никита Толокнов, семь - Андрей Шишегов из Стерлитамака, пять - Максим Корчемаха из Новосибирска, по четыре - Сергей Макаров из Луховиц и Василий Несытых из Каменска-Уральского, по три - уфимец Иван Чичков, выбывший из борьбы из-за серьёзной травмы, полученной в результате падения в первом заезде, Алексей Иванов из Стерлитамака и Владимир Бобин из Каменска-Уральского, по одному - Дмитрий Буланкин из Нефтекамска и Михаил Литвинов из Тольятти, ни одного - Евгений Сайдуллин из Тольятти.

Победу во второй день одержал Кононов, набравший в пяти заездах 14 очков и опередивший в дополнительном заезде Колтакова. Тройку лучших замкнул Даниил Иванов с 13 очками. По 12 очков у Валеева и Хомицевича, по восемь - у Игоря Сайдуллина, Крысова и Несытых, семь - у Буланкина, шесть - у Шишегова, по четыре - у Макарова и Алексея Иванова, по три - у Толокнова и Бобина, два - у Корчемахи, по одному - у Литвинова и Евгения Сайдуллина, не вышел на старт Чичков.

По итогам первого финала первое место занял Кононов, набрав 28 очков. Вторым с такой же суммой стал Колтаков, третьим - Хомицевич с 26 очками. 24 очка у Валеева, 21 - у Даниила Иванова, 17 - у Крысова, 16 - у Игоря Сайдуллина, 13 - у Шишегова, 12 - у Несытых, 11 - у Толокнова, по восемь - у Буланкина и Макарова, по семь - у Корчемахи и Алексея Иванова, шесть - у Бобина, три - у Чичкова, два - у Литвинова, одно - у Евгения Сайдуллина.

Второй финальный этап состоится в Шадринске.

По итогам тольяттинского финала Игорь Кононов, Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич завоевали места в сборной России на командном чемпионате мира, который пройдёт 11-12 марта в немецком Инцеле. Эти же три гонщика, а также Динар Валеев и Даниил Иванов примут участие в личном чемпионате мира.

Источники: tltspeedway.ru, mfr.ru.
Города:
Тольятти
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/27/109869.html
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