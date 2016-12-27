27.12.2016 20:36
Ян Непомнящий, фото с anews.com
Александра Костенюк - вторая, Ян Непомнящий - третий после второго дня чемпионата мира по быстрым шахматам
Второй день чемпионата мира по быстрым шахматам прошёл во вторник в столице Катара Дохе.
После
десяти туров из пятнадцати лидирующую позицию вновь занимает украинский
гроссмейстер - Антона Коробова на первой строчке турнирной таблицы
сменил Василий Иванчук. В его активе восемь очков. На пол-очка отстают
азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и россиянин Ян Непомнящий. По семь
очков набрали армянин Левон Аронян, Сантош Гуджрати Видит из Индии,
экс-лидер - украинец Антон Коробов, россиянин Александр Грищук,
экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, чемпион мира по классическим
и быстрым шахматам норвежец Магнус Карлсен, кубинец Леньер Домингес
Перес.
Места с одиннадцатого по двадцатое с 6.5 очками занимают
китайцы Ли Чао, Юй Янъи и Бу Сянчжи, россиянин Александр Рязанцев,
армянин Грант Мелкумян, азербайджанец Теймур Раджабов, россиянин Евгений
Томашевский, узбек Фаррух Амонатов, украинец Владимир Онищук и болгарин
Иван Чепаринов.
По шесть очков набрали Дмитрий Яковенко (27-е
место) и Даниил Дубов (29), по 5.5 - Никита Витюгов (32), Эрнесто
Инаркиев (33), Сергей Карякин (36), Владимир Малахов (38), Владислав
Артемьев (39), Максим Матлаков (40), Алексей Дреев (41) и Евгений Наер
(45), пять - Павел Потапов (58), 4.5 - Павел Трегубов (66), четыре -
Богдан Беляков (86).
Таблицу женского чемпионата мира уверенно
возглавляет украинка Анна Музычук, набравшая семь очков из восьми
возможных. По 5.5 очка имеют экс-чемпионка мира россиянка Александра
Костенюк, Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана и ещё одна российская
шахматистка - Екатерина Лагно. По пять очков в активе грузинки Лелы
Джавахишвили, россиянки Алины Кашлинской, экс-чемпионки мира украинки
Анны Ушениной, грузинок Наны Дзагнидзе и Нино Бациашвили, а также
замыкающей десятку россиянки Валентины Гуниной.
4.5 очка набрала Александра Горячкина (11-е место), по три - Дарья Чарочкина (29) и Влада Свиридова (31).
В среду пройдут пять заключительных туров у мужчин и четыре - у женщин.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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