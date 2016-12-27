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27.12.2016 20:36
Ян Непомнящий, фото с anews.com
Александра Костенюк - вторая, Ян Непомнящий - третий после второго дня чемпионата мира по быстрым шахматам
Второй день чемпионата мира по быстрым шахматам прошёл во вторник в столице Катара Дохе.

После десяти туров из пятнадцати лидирующую позицию вновь занимает украинский гроссмейстер - Антона Коробова на первой строчке турнирной таблицы сменил Василий Иванчук. В его активе восемь очков. На пол-очка отстают азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и россиянин Ян Непомнящий. По семь очков набрали армянин Левон Аронян, Сантош Гуджрати Видит из Индии, экс-лидер - украинец Антон Коробов, россиянин Александр Грищук, экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии, чемпион мира по классическим и быстрым шахматам норвежец Магнус Карлсен, кубинец Леньер Домингес Перес.

Места с одиннадцатого по двадцатое с 6.5 очками занимают китайцы Ли Чао, Юй Янъи и Бу Сянчжи, россиянин Александр Рязанцев, армянин Грант Мелкумян, азербайджанец Теймур Раджабов, россиянин Евгений Томашевский, узбек Фаррух Амонатов, украинец Владимир Онищук и болгарин Иван Чепаринов.

По шесть очков набрали Дмитрий Яковенко (27-е место) и Даниил Дубов (29), по 5.5 - Никита Витюгов (32), Эрнесто Инаркиев (33), Сергей Карякин (36), Владимир Малахов (38), Владислав Артемьев (39), Максим Матлаков (40), Алексей Дреев (41) и Евгений Наер (45), пять - Павел Потапов (58), 4.5 - Павел Трегубов (66), четыре - Богдан Беляков (86).

Таблицу женского чемпионата мира уверенно возглавляет украинка Анна Музычук, набравшая семь очков из восьми возможных. По 5.5 очка имеют экс-чемпионка мира россиянка Александра Костенюк, Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана и ещё одна российская шахматистка - Екатерина Лагно. По пять очков в активе грузинки Лелы Джавахишвили, россиянки Алины Кашлинской, экс-чемпионки мира украинки Анны Ушениной, грузинок Наны Дзагнидзе и Нино Бациашвили, а также замыкающей десятку россиянки Валентины Гуниной.

4.5 очка набрала Александра Горячкина (11-е место), по три - Дарья Чарочкина (29) и Влада Свиридова (31).

В среду пройдут пять заключительных туров у мужчин и четыре - у женщин. 
Города:
Доха
Персоны:
Непомнящий Ян Александрович, Костенюк Александра Константиновна, Карякин Сергей Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/27/109866.html
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