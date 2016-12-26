Новости "Ростов-Дон" и "Кубань" одержали победы в матчах женского чемпионата России по гандболу Очередные матчи предварительного этапа женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялимсь в воскресенье в Ростове-на-Дону и Уфе.



Лидер турнира - "Ростов-Дон" принимал "Динамо-Синару" из Волгограда. Первый тайм проходил в упорной борьбе и завершился с перевесом хозяек в два мяча. В начале второй половины гостьи в последний раз сравняли счёт, после чего последовали семь подряд взятий динамовских ворот. С преимуществом в семь мячей ростовчанки и завершили матч - 27:20. Двенадцать голов на счету Анны Вяхиревой. У проигравших пятью точными бросками отметилась Ярослава Фролова. "Ростов-Дон" единолично лидирует, выиграв все десять встреч. "Динамо-Синара" занимает шестое место.



Уфимский клуб "Уфа-Алиса" играл на своей площадке с краснодарской "Кубанью". Весь матч прошёл при полном преимуществе краснодарского клуба, одержавшего крупную победу - 37:19. Самой результативной у победительниц стала Виктория Жилинскайте с десятью заброшенными мячами. У проигравших семь голов на счету Екатерины Бобиной. "Кубань" идёт на четвёртом месте, "Уфа-Алиса" замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.



"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 27:20 (13:11)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (7), Майя Петрова (3), Анна Сень, Ольга Башкирова, Анна Вяхирева (12), Ксения Макеева, Ольга Черноиваненко, Сираба Дембеле (1), Александрина Кабрал Барбоса (4), Виктория Борщенко.

"Динамо-Синара": Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Фанина (2), Ярослава Фролова (5), Елена Авдекова, Анастасия Суслова (4), Полина Ведехина (3), Кристина Алирзаева (1), Дарья Беликова (2), Юлия Маркова, Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян, Антонина Скоробогатченко (2), Валентина Вернигорова (1), Анастасия Макина.



"Уфа-Алиса" (Уфа) - "Кубань" (Краснодар) 19:37 (9:18)

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Аделина Баткова, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко (1), Елизавета Фёдорова, Алина Кузнецова, Мария Будилина, Алиса Сакаева, Екатерина Бобина (7), Сузанна Гиголян (2), Алина Иринина (4), Мария Белова, Альбина Муртазаева (1), Мария Тарасова (4), Екатерина Головачёва.

"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Наталия Даньшина (2), Юлия Гаряева, Оксана Свитанько (7), Марина Судакова (6), Яна Ускова (2), Виктория Жилинскайте (9), Екатерина Маренникова (2), Яна Жилинскайте (3), Ольга Горшенина (1), Оксана Королёва, Ирина Антонова (3), Кристина Лисчевич (2).



Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 20 очков (10 игр), "Лада" (Тольятти) - 18(10), "Астраханочка" (Астрахань) - 16(10), "Кубань" (Краснодар) - 14(10), "Звезда" (Звенигород) - 12(10), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 10(10), "Ставрополье-СКФУ" (Ставрополь) - 8(10), "Луч" (Москва) - 5(10), "Университет" (Ижевск) - 4(10), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 3(10), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 0(10).

Уфа, городской округ, Ростов-на-Дону Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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