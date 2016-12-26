Новости Александра Костенюк, фото с ruchess.ru Александра Костенюк - третья, Александр Грищук - седьмой после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам Чемпионат мира по быстрым шахматам среди мужчин и женщин стартовал в понедельник в столице Катара Дохе.



Мужской турнир проходит по швейцарской системе в пятнадцать туров, женский - в двенадцать. В борьбу за награды вступили 106 шахматистов и 35 шахматисток.



Участники мужского турнира провели в первый день пять туров. Единоличным лидером со стопроцентным результатом стал украинский гроссмейстер Антон Коробов. 4.5 очка и вторая позиция у Левона Ароняна из Армении. По четыре очка набрали Леван Панцулая из Грузии, Бенджамин Бок из Нидерландов, китаец Ли Чао, Сантош Гуджрати Видит из Индии, россиянин Александр Грищук (седьмое место по дополнительным показателям), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и армянин Грант Мелкумян.



По 3.5 очка набрали Ян Непомнящий (17-е место), Евгений Томашевский (19) и Алексей Дреев (23). По три очка в активе Александра Рязанцева (26), Павла Трегубова (27), Владислава Артемьева (33), Никиты Витюгова (39) и Максима Матлакова (42). По 2.5 очка заработали Эрнесто Инаркиев (49), Сергей Карякин (54), Максим Матлаков (59), Дмитрий Яковенко (62) и Даниил Дубов (63). Два очка набрал Богдан Беляков (75). Полтора очка на счету Евгения Наера (96). С одним очком и на сотом месте закончил стартовый день Павел Потапов.



Участницы женского турнира провели в понедельник четыре тура. Лишь одна из шахматисток смогла выиграть все партии первого дня - украинка Анна Музычук. На втором месте её соотечественница Инна Гапоненко с 3.5 очками. На третьем-пятом местах с тремя очками расположились сразу три россиянки: Александра Костенюк, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.



По 2.5 очка имеют грузинка Нино Бациашвили, Нгуен Вам Ле Цао из Вьетнама, Махри Гельдиева из Туркмении, грузинка Лела Джавахишвили, Бахар Халлаева из Туркмении, китаянка Цзюй Вэньцзюнь, украинка Анна Ушенина, россиянка Валентина Гунина (13-е место) и Хумпи Конеру из Индии. По два очка набрали Алина Кашлинская (17) и Дарья Чарочкина (18), одно очко - Влада Свиридова (30).



Чемпионат мира по быстрым шахматам завершится в среду.

Доха Костенюк Александра Константиновна, Карякин Сергей Александрович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2016/12/26/109861.html