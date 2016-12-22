Новости Даниил Иванов, фото с tltspeedway.ru Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Колтаков победили в полуфиналах чемпионата России по мотогонкам на льду Полуфиналы личного чемпионата России по мотогонкам на льду состоялись в минувшие выходные в Уфе, Нефтекамске и Шадринске.



По итогам двух дней соревнований в Уфе победу одержал двукратный чемпион мира Даниил Иванов из Тольятти, набрав 29 очков. На втором месте с 28 очками уфимский юниор Иван Чичков, третьим финишировал Динар Валеев из Каменска-Уральского с 27 очками. Его земляк Владимир Бобин (23 очка) и Андрей Шишегов из Стерлитамака (22) также завоевали путёвки в финал.



Чемпион мира 2016 года Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского, набрав 30 очков, стал лучшим в полуфинале, прошедшем в Нефтекамске. На втором месте Максим Корчемаха из Новосибирска (27), на третьем - Дмитрий Буланкин из Нефтекамска (24). В финал также вышли Алексей Иванов из Стерлитамака и Сергей Макаров из Луховиц (по 20).



Полуфинал в Шадринске выиграл с 30 очками Дмитрий Колтаков из Ярославля. Вторым финишировал Игорь Кононов из Тольятти (28), третьим - его земляк Никита Толокнов (23). Пятёрку финалистов дополнили Эдуард Крысов из Ярославля и Василий Несытых из Каменска-Уральского (по 20).



Первые два финальных этапа состоятся 24-25 декабря в Тольятти. Третий и четвёртый этапы, после которых определятся чемпион и призёры, пройдут 7-8 января в Шадринске, - сообщает сайт Федерации мотоциклетного спорта России.

Шадринск, городской округ, Уфа, городской округ, Нефтекамск, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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