Новости Григорий Опарин, фото с ruchess.ru "Короли" и "Королевы" победили "Принцев" и "Принцесс" в московском шахматном турнире поколений "Щелкунчик" Командный турнир поколений по шахматам "Щелкунчик" состоялся в Москве с 17 по 22 декабря.



Турнир включал в себя матчи между командами "Королей" и "Принцев" и мужчин, "Королев" и "Принцесс" у женщин. Команды соревновались в классических и быстрых шахматах. За победу в каждой классической партии присуждалось два очка, за ничью - одно, в быстрой - очко и пол-очка соответственно.



Как в классических, так и в быстрых шахматах опытные - команды "Королей" и "Королев" взяли верх над молодыми - "Принцами" и "Принцессами".



Команды выступали в следующих составах:



"Короли". Борис Гельфанд (Израиль, рейтинг ФИДЕ 2725), Александр Морозевич (Россия, 2676), Алексей Широв (Латвия, 2673), Алексей Дреев (Россия, 2652).

"Принцы". Владимир Федосеев (Россия, 2667), Даниил Дубов (Россия, 2660), Владислав Артемьев (Россия, 2653), Григорий Опарин (Россия, 2616).

"Королевы". Алиса Галлямова (2443), Екатерина Ковалевская (2430), Елена Заяц (2313), Галина Струтинская (2266).

"Принцессы". Полина Шувалова (2385), Александра Димитрова (2319), Елизавета Соложенкина (2289), Александра Мальцевская (2251).



Результаты партий.



Мужчины. Классика.



Первый тур. Опарин – Дреев 1:0, Морозевич – Федосеев, Гельфанд – Артемьев, Дубов – Широв ничьи.

Второй тур. Федосеев – Дреев 0:1, Морозевич – Опарин, Гельфанд – Дубов, Артемьев – Широв ничьи.

Третий тур. Широв – Федосеев 1:0, Опарин – Гельфанд, Артемьев – Морозевич, Дреев – Дубов ничьи.

Четвёртый тур. Дубов – Морозевич, Федосеев – Гельфанд, Дреев – Артемьев, Широв – Опарин ничьи.

"Короли" победили - 17:15.



Быстрые шахматы.



Первый тур. Гельфанд – Артемьев 1:0, Опарин – Дреев, Морозевич – Федосеев, Дубов – Широв ничьи.

Второй тур. Артемьев – Морозевич 1:0, Дреев – Дубов 1:0, Широв – Федосеев, Опарин – Гельфанд ничьи.

Третий тур. Гельфанд – Дубов 1:0, Морозевич – Опарин, Федосеев – Дреев, Артемьев – Широв ничьи.

Четвёртый тур. Дреев – Артемьев 0:1, Дубов – Морозевич, Федосеев – Гельфанд, Широв – Опарин ничьи.



"Короли" победили - 8.5:7.5.



Общий счёт - 25.5:22.5 в пользу "Королей".



Женщины. Классика.



Первый тур. Димитрова – Заяц 0:1, Галлямова – Шувалова, Струтинская – Соложенкина, Мальцевская – Ковалевская ничьи.

Второй тур. Струтинская – Мальцевская 0:1, Галлямова – Димитрова 1:0, Шувалова – Заяц 1:0, Соложенкина – Ковалевская ничья.

Третий тур. Шувалова – Струтинская 1:0, Ковалевская – Димитрова 0:1, Мальцевская – Галлямова, Заяц – Соложенкина ничьи.

Четвёртый тур. Димитрова – Струтинская 0:1, Ковалевская – Шувалова 1:0, Соложенкина – Галлямова 0:1, Заяц – Мальцевская ничья.

"Королевы" победили - 17:15.



Быстрые шахматы.



Первый тур. Димитрова – Заяц 0:1, Галлямова – Шувалова 1:0, Струтинская – Соложенкина 0:1, Мальцевская – Ковалевская ничья.

Второй тур. Шувалова – Струтинская 1:0, Заяц – Соложенкина 1:0, Ковалевская – Димитрова, Мальцевская – Галлямова ничьи.

Третий тур. Галлямова – Димитрова 1:0, Соложенкина – Ковалевская 0:1, Струтинская – Мальцевская, Шувалова – Заяц ничьи.

Четвёртый тур. Димитрова – Струтинская 1:0, Заяц – Мальцевская 1:0, Ковалевская – Шувалова, Соложенкина – Галлямова ничьи.



"Королевы" победили - 9.5:6.5.



Общий счёт - 26.5:21.5 в пользу "Королев". Москва Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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