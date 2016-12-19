Новости фото с swe2016.ehf-euro.com Норвежские гандболистки завоевали золото чемпионата Европы Двенадцатый чемпионат Европы по гандболу среди женских команд завершился в воскресенье в шведском Гётеборге.



В матче за бронзовые награды встречались сборные Франции и Дании. Француженки со старта ушли в отрыв - 9:3, первый тайм завершили в свою пользу - 14:9. Во второй тридцатиминутке благодаря результативной игре Стине Йоргенсен датчанки сократили отставание до минимума, но совершить чудо помешало удаление за неправильную замену. В итоге - победа сборной Франции со счётом 25:22. Француженки в третий раз стали бронзовыми призёрами европейского первенства.



В главном финале за золотые медали сошлись сборные Норвегии и Нидерландов. Матч судили российские арбитры Виктория Алпаидзе и Татьяна Берёзкина. Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился вничью - 15:15. После перерыва норвежки захватили инициативу и за несколько минут до конца добились преимущества в пять мячей - 28:23. Голландки финишным рывком сократили разрыв до одного мяча - 29:30 и имели шанс в последней атаке перевести игру в овертайм, но оба броска по воротам скандинавок успеха не принесли. Норвежские гандболистки добились минимальной победы и завоевали золото чемпионата Европы. Самой результативной в решающем матче стала Нура Мёрк, двенадцать раз поразившая ворота голландок. Пять голов в составе победительниц на счету Марит Фрайфорд.



Таким образом, норвежские гандболистки стали семикратными чемпионками континента, команда Нидерландов впервые завоевала серебро.



Напомним, сборная России лишь с третьего места вышла в основной этап, победив хорваток, но уступив командам Румынии и Норвегии. В борьбе за выход в плей-офф подопечные Евгения Трефилова не имели права на ошибку, но после победы над сборной Чехии последовали ничьи с командами Дании и Венгрии. В итоге россиянки заняли четвёртое место в своей группе и седьмое - в итоговой таблице чемпионата.

Гётерборг Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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