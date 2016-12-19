Новости Александр Рязанцев, фото с novovest.ru Александр Рязанцев стал чемпионом Европы по быстрым шахматам, Дмитрий Андрейкин - по блицу Чемпионаты Европы по быстрым шахматам и блицу состоялись на минувшей неделе в столице Эстонии Таллине.



Чемпионом континента по быстрым шахматам (рапиду) стал чемпион России 2016 года Александр Рязанцев, набравший 9.5 очка в одиннадцати турах, проведённых по швейцарской системе среди 550 участников. Серебряную медаль, уступив по дополнительным показателям, завоевал ещё один россиянин Максим Матлаков. Бронза с девятью очками в активе азербайджанца Рауфа Мамедова. Четвёртым с девятью очками стал украинец Владимир Онищук, пятым - поляк Радослав Войташек. Места с шестого по 17-е с результатом 8.5 очка заняли соответственно испанец Давид Антон, Алексей Широв из Латвии, украинец Руслан Пономарёв, венгр Петер Леко, белорус Сергей Жигалко, россияне Евгений Алексеев, Михаил Кобалия и Владимир Поткин, Игорь Коваленко из Латвии, поляк Матеуж Бартель, россияне Александр Мотылёв и Никита Витюгов.



По восемь очков набрали Павел Понкратов, Дмитрий Андрейкин, Станислав Новиков, Павел Трегубов, Вадим Звягинцев, Максим Туров, Дарья Пустовойтова и Александра Костенюк; по 7.5 - Александр Рахманов, Владимир Захарцов, Евгений Наер, Сергей Лобанов, Ян Джумагалиев; по семь - Валерий Логинов, Клементий Сычёв, Павел Шкапенко, Алексей Сарана, Игорь Малахов, Сергей Григорьянц, Илья Маркевич, Александр Халифман, Максим Чигаев, Артём Зубрицкий, Павел Потапов, Михаил Попов, Валентин Власов, Стефан Погосян, Александр Тимерханов, Сергей Ионов; по 6.5 - Эрик Чибухчиян, Дмитрий Рожко, Евгения Овод, Анна Стяжкина, Татьяна Молчанова, Михаил Калинин, Николай Маевский, Елена Семёнова, Павел Другов, Володар Мурзин, Леонид Каваленя, Роберт Шин, Наруна Чан, Эрнест Хароус; по шесть - Евгений Решетников, Александр Соцкий, Виктория Черняк, Руслан Каштанов, Ольга Гиря, Александр Антонов, Евгений Сысолятин, Светлана Тишова, Максим Каралкин, Николай Ширшов, Нина Сироткина, Гдеб Дудин, Искандер Насибуллин, Глеб Бабанин, Антон Жуков, Мария Югина, Валерий Русов, Елена Быстрякова; по 5.5 - Георгий Сахвадзе, Александр Ольховский, Бажен Радьков, Марина Сехпосьян, Татьяна Величко, Мария Рожко, Артём Ярославцев, Илья Соколов; по пять - Алёна Завгородняя, Татьяна Шапар, Александр Бойцов, Георгий Бородин, Татьяна Иванова, Андрей Мамочев, Дмитрий Бондаренко, Александр Рубцов, Анна Цхададзе, Алексей Казаковский, Глеб Потёмкин, Иван Рыков, Святослав Жебулев, Александр Хантимиров; по 4.5 - Кирилл Путренко, Арина Москалёва, Агата Мурзина, Всеволод Тимофеев; по четыре - Станислав Понтис, Борис Тишкин, Анастасия Воровицкая, Леон Свиридов, Яна Решетникова; по 3.5 - Андрей Козяков, Сезгин Рустамов, Анжелика Айрапетян, Анастасия Савельева, Станислав Серажим, Елизавета Шатковская, Сергей Савельев; по три - Александр Серажим и Александра Денщик; по 2.5 - Александр Войтович, Александра Лаврентьева, Максим Басевич, Михаил Тарнашинский, Константин Назаренко, Амина Рафикова; по два - Михаил Каплун и Давид Дердо; полтора - Нина Понтис, по одному - Владимир Юринов и Андрей Решетников. Не набрал очков Денис Евсеев.



Чемпионский титул в блице завоевал Дмитрий Андрейкин, набрав в тринадцати сдвоенных турах при 510 участниках 22 очка из 26 возможных. Серебряным призёром стал азербайджанец Рауф Мамедов с результатом 20.5 очка. 19.5 очка и бронзовая медаль - у Сергея Жигалко из Белоруссии, опередившего по дополнительным показателям россиянина Максима Матлакова. Далее в десятке сильнейших венгр Петер Леко, армянин Завен Андриасян, украинец Александр Бортник, молдаванин Виктор Бологан, чех Давид Навара и испанец Давид Антон, набравшие по 19 очков.



Никита Витюгов набрал 18.5 очка, Павел Понкратов - 18, Клементий Сычёв 17.5, Евгений Алексеев, Максим Чигаев, Сергей Лобанов, Максим Туров, Сергей Ионов - по 17, Александр Рязанцев, Ян Джумагалиев, Алексей Сарана, Владимир Захарцов, Павел Трегубов, Роман Ловков, Ольга Гиря - по 16.5; Александр Рахманов, Сергей Григорьянц, Михаил Кобалия, Александр Мотылёв, Игорь Малахов, Александра Костенюк, Станислав Новиков, Александр Тимерханов, Дарья Пустовойтова, Павел Шкапенко, Николай Маевский, Руслан Каштанов - по 16; Владимир Поткин, Артём Зубрицкий, Павел Потапов, Григорий Шаранков, Михаил Калинин, Леонид Каваленя, Глеб Дудин, Роман Малышев, Александр Воробьёв - по 15.5; Валерий Логинов, Евгений Сысолятин, Валентин Власов, Евгения Овод, Володар Мурзин, Александр Антонов, Павел Другов - по 15; Александр Соцкий, Михаил Попов, Андрей Мамочев, Стефан Погосян, Марина Лупик, Эрик Чибухчиян, Виктория Черняк, Илья Валов, Бажен Радьков, Николай Ширшов, Елена Семёнова - по 14.5; Дмитрий Рожко, Александр Ольховский, Татьяна Молчанова, Искандер Насибуллин, Анна Цхададзе, Наруна Чан - по 14; Марина Югина, Дмитрий Дмитриев, Георгий Сахвадзе, Антон Жуков - по 13.5; Глеб Бабанин, Вадим Пищиков, Евгений Решетников, Виктория Корчагина, Артём Ярославцев, Дмитрий Бондаренко, Алексей Казаковский, Дарья Анисимова, Александр Бойцов - по 13; Денис Шипулин, Максим Каралкин, Алёна Завгородняя, Мария Рожко, Иван Рыков - по 12.5; Светлана Тишова, Илья Соколов, Эрнест Хароус, Агата Мурзина, Кирилл Путренко, Татьяна Величко, Александр Рубцов - по 12; Анна Москалёва, Андрей Козяков, Александр Крылов - по 11.5; Роберт Шин, Борис Тишкин, Александра Денщик - по 11; Татьяна Шапар, Сезгин Рустамов, Александр Хантимиров, Сергей Савельев - по 10.5; Георгий Бородин, Сергей Дзюба, Анжелика Айрапетян - по 10; Анастасия Воровицкая, Александр Серажим, Михаил Каплун, Анастасия Савельева, Александра Лаврентьева - по 9; Святослав Жебулев и Станислав Серажим - по 8.5; Алёна Попова - 8; Константин Назаренко и Андрей Решетников - по 7.5; Амина Рафикова, Максим Басевич, Яна Решетникова - по 7; Александр Войтович и Анастасия Д. Савина - по 6.5; Алексей Попов - 6; Давид Дердо - 5.5, Никита Савин - 2. Не набрали очков Артём Садовский, Ирина Чупрова, Наталья Полякова, Борис Медник, Юрий Ольховский, Михаил Тарашинский и Егор Кузьмин.

Таллинн Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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