Новости Уэсли Со, фото с mattogpatt.no Уэсли Со выиграл шахматный турнир в Лондоне и серию Grand Chess Tour, Владимир Крамник разделил третье место Международный турнир по шахматам London Chess Classic - 2016, являвшийся заключительной частью престижной серии Grand Chess Tour, завершился в воскресенье в столице Великобритании Лондоне.



Победу в турнире одержал американский гроссмейстер Уэсли Со. Отстав от победителя на пол-очка, второе место занял американец Фабиано Каруана. Уступив ещё пол-очка, третье место разделили экс-чемпионы мира россиянин Владимир Крамник и Вишванатан Ананд из Индии, а также американец Хикару Накамура.



Со одержал уверенную победу в общем зачёте серии Grand Chess Tour, состоявшей из турниров в Париже, бельгийском Лёвене, американском Сент-Луисе и Лондоне. Вторым в серии стал Накамура. Третью сумму набрал Каруана, четвёртую - чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, выступивший лишь в двух турнирах. Крамник финишировал восьмым, ещё один россиянин - Пётр Свидлер, сыграв лишь в Сент-Луисе, финишировал в серии 13-м.



Партии заключительных туров London Chess Classic принесли следующие результаты:



Восьмой тур. Веселин Топалов (Болгария) - Вишванатан Ананд (Индия) 0:1, Хикару Накамура (США) - Левон Аронян (Армения) ничья, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Майкл Адамс (Англия) ничья, Фабиано Каруана (США) - Уэсли Со (США) ничья, Владимир Крамник (Россия) - Аниш Гири (Нидерланды) ничья.



Девятый тур. Левон Аронян (Армения) - Веселин Топалов (Болгария) 0:1, Вишванатан Ананд (Индия) - Владимир Крамник (Россия) ничья, Аниш Гири (Нидерланды) - Фабиано Каруана (США) ничья, Уэсли Со (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Хикару Накамура (США) ничья.



Итоговое турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 6 очков; 2. Фабиано Каруана (США) – 5.5; 3-5. Хикару Накамура (США), Вишванатан Ананд (Индия), Владимир Крамник (Россия) – по 5; 6. Аниш Гири (Нидерланды) – 4.5; 7-9. Левон Аронян (Армения), Майкл Адамс (Англия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 4; 10. Веселин Топалов (Болгария) – 2.



Итоги Grand Chess Tour - 2016: 1. Уэсли Со (США) - 36 очков; 2. Хикару Накамура (США) - 24.5; 3. Фабиано Каруана (США) - 23.75; 4. Магнус Карлсен (Норвегия) - 23; 5. Левон Аронян (Армения) - 21.75; 6. Вишванатан Ананд (Индия) - 21.75; 7. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 17.5; 8. Владимир Крамник (Россия) - 13.5; 9. Аниш Гири (Нидерланды) - 12.5; 10. Веселин Топалов (Болгария) - 10.75; 11. Дин Лижэшь (Китай) - 3; 12. Майкл Адамс (Англия) - 3; 13. Пётр Свидлер (Россия) - 2; 14. Лоран Фрессине (Франция) - 1.



Лондон Крамник Владимир Борисович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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