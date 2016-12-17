Глава FIAS разочарован, что самбо не получило временного признания МОК

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков разочарован, что данный вид спорта не получил временного признания Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the games.





Самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс. Временное признание означает возможность в будущем войти в олимпийские виды спорта, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК в размере 25 тысяч долларов.





"Я крайне разочарован таким решением. Мы мечтали увидеть соревнования по самбо на Олимпиаде", - сказал Шестаков.



