Новости Фабиано Каруана, фото с publico.pt Со сохраняет лидерство на шахматном турнире в Лондоне, Каруана - второй, Крамник делит третье место Семь туров провели участники международного турнира по шахматам London Chess Classic - 2016, продолжающегося в столице Великобритании Лондоне и являющегося заключительным этапом престижной серии Grand Chess Tour.



Партии шестого и седьмого туров принесли следующие результаты:



Шестой тур.



Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Левон Аронян (Армения) 1:0

Фабиано Каруана (США) - Хикару Накамура (США) 1:0

Веселин Топалов (Болгария) - Уэсли Со (США) 0:1

Владимир Крамник (Россия) - Майкл Адамс (Англия) - ничья

Вишванатан Ананд (Индия) - Аниш Гири (Нидерланды) - ничья.



Седьмой тур.



Хикару Накамура (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1:0

Левон Аронян (Армения) - Вишванатан Ананд (Индия) - ничья

Аниш Гири (Нидерланды) - Веселин Топалов (Болгария) - ничья

Уэсли Со (США) - Владимир Крамник (Россия) - ничья

Майкл Адамс (Англия) - Фабиано Каруана (США) - ничья.



Турнирное положение: 1. Уэсли Со (США) – 5 очков; 2. Фабиано Каруана (США) – 4,5; 3-4. Хикару Накамура (США), Владимир Крамник (Россия) – по 4; 5-7. Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) – по 3,5; 8-9. Майкл Адамс (Англия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) – по 3; 10. Веселин Топалов (Болгария) – 1.



Заключительные, восьмой и девятый туры состоятся в субботу и воскресенье.



Шестой тур. Фабиано Каруана (США) - Хикару Накамура (США).



1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 h6 8.Bh4 Qb6 9.a3 Be7 10.Bf2 Qc7 11.Qf3 Nbd7 12.0-0-0 b5 13.g4 g5 14.h4 gxf4 15.Be2 b4 16.axb4 Ne5 17.Qxf4 Nexg4 18.Bxg4 e5 19.Qxf6 Bxf6 20.Nd5 Qd8 21.Nf5 Rb8 22.Nxf6+ Qxf6 23.Rxd6 Be6 24.Rhd1 0-0 25.h5 Qg5+ 26.Be3 Qf6 27.Nxh6+ Kh8 28.Bf5 Qe7 29.b5 Qe8 30.Nxf7+ Rxf7 31.Rxe6 Qxb5 32.Rh6+ 1-0.



Седьмой тур. Уэсли Со (США) - Владимир Крамник (Россия).



1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Be7 5.Bf4 0-0 6.e3 Nbd7 7.a3 c5 8.cxd5 Nxd5 9.Nxd5 exd5 10.dxc5 Nxc5 11.Be2 Qb6 12.b4 Ne6 13.Be5 a5 14.0-0 axb4 15.axb4 Rxa1 16.Bxa1 Rd8 17.b5 Bc5 18.Qd2 d4 19.exd4 Nxd4 20.Bxd4 Bxd4 21.Nxd4 Rxd4 22.Qe3 Be6 23.Ra1 h6 24.Ra8+ Kh7 25.Bd3+ g6 26.Ra4 Rd6 27.Qxb6 Rxb6 28.Rd4 Kg7 29.f4 Kf6 30.Kf2 Bf5 31.Bc4 Ke7 32.Ke3 f6 33.h4 Rd6 34.Rxd6 Kxd6 35.Kd4 b6 36.g3 g5 1/2-1/2. Лондон Крамник Владимир Борисович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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