Новости Россия - Дания, фото с rushandball.ru Российские гандболистки не попали в полуфинал чемпионата Европы, сыграв вничью с датчанками и венгерками Основной групповой этап чемпионата Европы по гандболу среди женских команд завершился в среду в Швеции.



Сборная России, неудачно сыграв на предварительном этапе, должна была побеждать всех соперников по группе 2 основного этапа в Хельсингборге, чтобы при удачном раскладе получить шансы на выход в полуфинал. После победы над сборной Чехии подопечные Евгения Трефилова встречались во втором туре с командой Дании. Начав матч двумя заброшенными мячами, россиянки не смогли оторваться от соперниц, но к двадцатой минуте всё же последовал рывок - 11:8. Однако последние минуты перед перерывом россиянки провалили и ушли отдыхать, уступая - 11:13. Получив после перерыва "-4", наша команда к середине второго тайма ликвидировала отставание - 18:18. Затем ни одной из команд не удавалось уйти в отрыв, россиянки имели шансы на победу, но последняя атака при ничейном счёте успехом не увенчалась. В итоге - 26:26. Шесть голов на счету Марины Судаковой.



Этот результат лишил российских гандболисток шансов на первое или второе место в группе, дающее путёвку в полуфинал.



Завершали турнир наши девушки матчем со сборной Венгрии, занимавшей последнее место в группе. Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился с минимальным перевесом венгерок. После перерыва россиянки уступали - 16:19, но затем забросили три мяча подряд. Заключительная часть матча прошла в нервной борьбе и принесла ещё одну ничью с тем же счётом, как и с датчанками - 26:26. Семь точных бросков в активе Дарьи Дмитриевой.



Набрав четыре очка в зачёт основного этапа, сборная России заняла четвёртое место в группе и седьмое - в общей таблице чемпионата. Путёвки в полуфинал от нашей группы завоевали сборные Норвегии и Дании. От группы 1, игравшей в Гётеборге, борьбу за медали продолжат команды Нидерландов и Франции.



Таким образом, в полуфиналах в пятницу сыграют Нидерланды - Дания и Норвегия - Франция. Сборные Германии и Румынии разыграют пятое место. Финальные матчи за золотые и бронзовые медали проойдут в воскресенье.



Группа 2.



Дания - Россия 26:26 (13:11)

Сборная России: Марина Судакова (6 голов), Владлена Бобровникова (5), Дарья Дмитриева (3), Анна Сень (3), Анна Вяхирева (3), Карина Сабирова (2), Кристина Кожокарь (2), Ксения Макеева (1), Антонина Скоробогатченко (1).

Вратари: Кира Трусова (35% отражённых бросков), Виктория Калинина (29%).



Венгрия - Россия 26:26 (14:13)

Сборная России: Дарья Дмитриева (7), Людмила Постнова (3), Анна Сень (3), Анна Вяхирева (3), Марина Судакова - (3), Карина Сабирова (2), Антонина Скоробогатченко - (2), Дарья Самохина (1), Кристина Кожокарь (1).

Вратари: Кира Трусова - 33%, Елена Уткина - 14%.



Результаты других матчей: Чехия - Румыния 28:30 (14:17), Венгрия - Норвегия 23:24 (9:11), Дания - Румыния 21:17 (12:10), Чехия - Норвегия 24:35 (17:18).



Итоговое турнирное положение: Норвегия - 10 очков (5 игр), Дания - 7(5), Румыния - 6(5), Россия - 4(5), Чехия - 2(5), Венгрия - 1(5).



Группа 1. Сербия - Германия 19:26 (10:14), Швеция - Нидерланды 30:33 (13:14), Испания - Франция 22:23 (14:10), Испания - Германия 20:20 (12:9), Сербия - Нидерланды 27:35 (12:17), Швеция - Франция 19:21 (10:12), Испания - Нидерланды 24:29 (13:15), Швеция - Германия 22:28 (9:12), Сербия - Франция 21:28 (12:15).



Итоговое турнирное положение: Нидерланды - 8(5), Франция - 8(5), Германия - 7(5), Швеция - 3(5), Сербия - 3(5), Испания - 1(5).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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