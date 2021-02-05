Новости Московское "Динамо" лидирует в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди) Клуб по хоккею с мячом "Динамо" (Москва) занимает первую строчку в турнирной таблице XXIX Чемпионата России . После 19 матчей московская команда набрала 55 очков.

Второе место занимают хоккеисты красноярского "Енисея". Их результат - 54 балла после 19 встреч.

Тройку лидеров замыкает "СКА-Нефтяник" из Хабаровска. Нефтяники провели на одну игру больше и имеют в своем активе 48 очков.



I этап

Круговой турнир, 7 ноября 2020 г. — февраля 2021 г.



и о 1 Динамо Москва 19 55 2 Енисей Красноярск 19 54 3 СКА-Нефтяник Хабаровск 20 48 4 Байкал-Энергия Иркутск 20 39 5 Строитель Сыктывкар 20 36 6 Водник Архангельск 19 36 7 Кузбасс Кемерово 19 32 8 Волга Ульяновск 19 19 9 Уральский Трубник Первоуральск 20 18 10 Ак Барс-Динамо Казань 19 16 11 Родина Киров 20 13 12 Старт Нижегородская область 19 13 13 Мурман Мурманск 19 12 14 Сибсельмаш Новосибирск 20 9



Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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