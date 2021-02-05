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05.02.2021 11:50
Московское "Динамо" лидирует в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди)

Клуб по хоккею с мячом "Динамо" (Москва) занимает первую строчку в турнирной таблице XXIX Чемпионата России. После 19 матчей московская команда набрала 55 очков. 


Второе место занимают хоккеисты красноярского "Енисея". Их результат - 54 балла после 19 встреч.

Тройку лидеров замыкает "СКА-Нефтяник" из Хабаровска. Нефтяники провели на одну игру больше и имеют в своем активе 48 очков.


I этап


Круговой турнир, 7 ноября 2020 г. — февраля 2021 г.

 ио
1Россия Динамо Москва1955
2Россия Енисей Красноярск1954
3Россия СКА-Нефтяник Хабаровск2048
4Россия Байкал-Энергия Иркутск2039
5Россия Строитель Сыктывкар2036
6Россия Водник Архангельск1936
7Россия Кузбасс Кемерово1932
8Россия Волга Ульяновск1919
9Россия Уральский Трубник Первоуральск2018
10Россия Ак Барс-Динамо Казань1916
11Россия Родина Киров2013
12Россия Старт Нижегородская область1913
13Россия Мурман Мурманск1912
14Россия Сибсельмаш Новосибирск209

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2021/02/05/111500.html
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