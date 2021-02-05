05.02.2021 11:50
Московское "Динамо" лидирует в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди)
Клуб по хоккею с мячом "Динамо" (Москва) занимает первую строчку в турнирной таблице XXIX Чемпионата России. После 19 матчей московская команда набрала 55 очков.
Второе место занимают хоккеисты красноярского "Енисея". Их результат - 54 балла после 19 встреч.
Тройку лидеров замыкает "СКА-Нефтяник" из Хабаровска. Нефтяники провели на одну игру больше и имеют в своем активе 48 очков.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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