Новости Хоккей с мячом (бенди) Красноярский "Енисей" лидирует в чемпионате России по хоккею с мячом (бенди) Красноярский "Енисей" занимает первую строчку в турнирной таблице кругового этапа XXVIII Чемпионата России по хоккею с мячом (бенди).

После 17 матчей красноярцы имеют в активе 47 очков. Второе место с 41 баллом занимает "СКА-Нефтехимик" из Хабаровска. Третьим идет архангельский "Водник" - 36 очков.

Очередной тур чемпионата завершится сегодня, 21 января, матчем между ульяновской "Волгой" и "Родиной" из Кирова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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