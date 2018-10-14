14.10.2018 20:12
Хоккей с мячом
"Вилла Лидчепинг" из Швеции выиграл Кубок мира по хоккею с мячом (бенди)
Шведская команда "Вилла Лидчепинг" стала победителем Кубка мира по хоккею с мячом (бенди), который проходил в Сандвике (Швеция).
В финале "Вилла Лидчепинг" обыграл другую шведскую команду "Сандвикен" со счетом 4:1.
Российские клубы завершили борьбу в полуфинале турнира: нижегородский "Старт" уступил "Лидчепингу", хабаровский "СКА-Нефтяник" - "Сандвикену".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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