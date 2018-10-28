Новости Хоккей с мячом Российская команда "Рекорд" вышла в финал Кубка мира среди женщин Иркутский "Рекорд" пробился в финал Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд.

В полуфинале турнира российская команда "Рекорд" нанесла поражение "Велле" из Швеции. Встреча состоялась в воскресенье в Швеции и завершилась со счетом 4:1.

В финале соперником российского клуба станет еще одна шведская команда "Вестерос". Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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