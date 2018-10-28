28.10.2018 16:39
Хоккей с мячом
Российская команда "Рекорд" вышла в финал Кубка мира среди женщин
Иркутский "Рекорд" пробился в финал Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд.
В полуфинале турнира российская команда "Рекорд" нанесла поражение "Велле" из Швеции. Встреча состоялась в воскресенье в Швеции и завершилась со счетом 4:1.
В финале соперником российского клуба станет еще одна шведская команда "Вестерос".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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