17.03.2019 17:14
Хоккей с мячом мяч
Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди)
Мужская сборная России завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди) для юношей не старше 17 лет, который проходил в Архангельске.
В финале, состоявшемся в субботу, россияне переиграли команду Швеции со счетом 4:1.
Обладателями бронзовых наград стали хоккеисты из Финляндии, победившие шведов - 5:4.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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