Хоккей с мячом мяч

Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди)

Мужская сборная России завоевала золото чемпионата мира по хоккею с мячом (бенди) для юношей не старше 17 лет, который проходил в Архангельске.





В финале, состоявшемся в субботу, россияне переиграли команду Швеции со счетом 4:1.



