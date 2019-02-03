03.02.2019 10:03
Хоккей с мячом
Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом 2019
Мужская сборная России стала обладателем золотых медалей чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в шведском Венерсборге.
В финале россияне со счетом 6:5 в дополнительное время переиграли хозяев турнира. Автором победного мяча на 102-й минуте стал Алмаз Миргазов. Обладателями бронзовых наград стали хоккеисты команды Финляндии, победившие в матче за третье место сборную Казахстана 8:2.
Россияне завоевали титул чемпионов мира в 2-й раз.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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