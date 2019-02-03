Хоккей с мячом

Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом 2019

Мужская сборная России стала обладателем золотых медалей чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в шведском Венерсборге.





В финале россияне со счетом 6:5 в дополнительное время переиграли хозяев турнира. Автором победного мяча на 102-й минуте стал Алмаз Миргазов. Обладателями бронзовых наград стали хоккеисты команды Финляндии, победившие в матче за третье место сборную Казахстана 8:2.



