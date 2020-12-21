"Орбита-Юниор" стала победителем первенства Московской области по мини-футболу 5х5 в категории В1 (тотально слепые)

В крытом манеже стадиона "Орбита" в Дзержинском состоялось первенство Московской области по мини-футболу 5х5 в категории В1 (тотально слепые). Это адаптированная версия мини-футбола, в который играют слабовидящие и слепые спортсмены. В состязаниях принимали участие 4 подмосковные команды: "Орбита-Юниор" из Дзержинского, "Авангард" из Мытищ, "Сатурн" из Раменского и "Инсайд" из Орехово-Зуево.





Победителем турнира стала команда «Орбита-Юниор» из Дзержинского, вторым стал "Авангард" из Мытищ, бронза у раменского "Сатурна".







