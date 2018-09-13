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13.09.2018 16:25
Мини-футбол
Женская сборная России стартовала в отборе Евро-2019 по мини-футболу
Женская сборная России по мини-футболу провела два матча основного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2019, который пройдет в 

В первой встрече россиянки сыграли вничью с командой Швеции 2-2. В составе сборной России авторами забитых голов стали Марина Федорова и Олеся Воробей, у шведок дублем отметилась Даниэла Шамун.

Во втором матче сборная России одержала победу над словенками со счетом 5:0. Отличились Марина Федорова (10-я минута), Ксения Олькова (18), Татьяна Коржова (25), Александра Самородова (29) и Дина Данилова (35).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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