Новости Мини-футбол Женская сборная России стартовала в отборе Евро-2019 по мини-футболу Женская сборная России по мини-футболу провела два матча основного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2019, который пройдет в

В первой встрече россиянки сыграли вничью с командой Швеции 2-2. В составе сборной России авторами забитых голов стали Марина Федорова и Олеся Воробей, у шведок дублем отметилась Даниэла Шамун.

Во втором матче сборная России одержала победу над словенками со счетом 5:0. Отличились Марина Федорова (10-я минута), Ксения Олькова (18), Татьяна Коржова (25), Александра Самородова (29) и Дина Данилова (35). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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