Новости МФК «Тюмень» завоевала золото чемпионата России по мини-футболу Команда «Тюмень» стала победителем чемпионата России по мини-футболу, переиграв в финальной серии московский клуб «КПРФ».

Заключительная встреча состоялась 1 июня в Тюмени и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Обладателем бронзовых медалей турнира стал мини-футбольный клуб «Динамо-Самара», который в текущем сезоне 2018/19 дебютировал в сильнейшем дивизионе страны. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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