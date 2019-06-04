04.06.2019 11:17
МФК «Тюмень» завоевала золото чемпионата России по мини-футболу
Команда «Тюмень» стала победителем чемпионата России по мини-футболу, переиграв в финальной серии московский клуб «КПРФ».
Заключительная встреча состоялась 1 июня в Тюмени и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
Обладателем бронзовых медалей турнира стал мини-футбольный клуб «Динамо-Самара», который в текущем сезоне 2018/19 дебютировал в сильнейшем дивизионе страны.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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