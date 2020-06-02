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02.06.2020 12:17
Фото http://pravdanews.info/
Донецкий «Спартак» будет выступать в российской Высшей лиге по мини-футболу
Мини-футбольный «Спартак» из Донецка в новом сезоне сыграет в российской Высшей лиге. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

«Президент МФК «Спартак» Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий «Спартак» будет представлять республику среди профессионалов», — говорится в пресс-релизе.

Ранее «Спартак» выступал в чемпионате Донецкой Народной Республики, а глава клуба Юрий Сироватко — министр юстиции ДНР.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/06/02/111407.html
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