Новости Фото http://pravdanews.info/ Донецкий «Спартак» будет выступать в российской Высшей лиге по мини-футболу Мини-футбольный «Спартак» из Донецка в новом сезоне сыграет в российской Высшей лиге. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

«Президент МФК «Спартак» Юрий Сироватко и вице-президент клуба Вахтанг Халваши приняли участие в онлайн-конференции руководителей команд Высшей лиги России по мини-футболу. На повестке дня стояли вопросы завершения текущего турнира и планы по началу следующего сезона, в котором донецкий «Спартак» будет представлять республику среди профессионалов», — говорится в пресс-релизе.

Ранее «Спартак» выступал в чемпионате Донецкой Народной Республики, а глава клуба Юрий Сироватко — министр юстиции ДНР. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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