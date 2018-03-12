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12.03.2018 21:11
Мини-футбол
"Газпром-Югра" сыграют с "Норильским Никелем" в финале Кубка России по мини-футболу
Югорский клуб "Газпром-Югра" стал вторым финалистом Кубка России по мини-футболу, обыграв в ответном полуфинальном матче московский КПРФ.
Встреча, прошедшая в Югорске, завершилась со счетом 3:1.
В первом полуфинальном матче, прошедшем на площадке КПРФ, "Газпром-Югра" одержал победу со счетом 5:0.
В финале Кубка России "Газпром-Югра" сыграет с "Норильским Никелем".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/12/110867.html
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