Новости Мини-футбол "Газпром-Югра" сыграют с "Норильским Никелем" в финале Кубка России по мини-футболу Югорский клуб "Газпром-Югра" стал вторым финалистом Кубка России по мини-футболу, обыграв в ответном полуфинальном матче московский КПРФ.

Встреча, прошедшая в Югорске, завершилась со счетом 3:1.

В первом полуфинальном матче, прошедшем на площадке КПРФ, "Газпром-Югра" одержал победу со счетом 5:0.

В финале Кубка России "Газпром-Югра" сыграет с "Норильским Никелем". Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/12/110867.html