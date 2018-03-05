05.03.2018 20:14
Петербургская "Аврора" завоевала Кубок России по мини-футболу среди женских команд
Санкт-Петербургская "Аврора" стала обладателем Кубка России по мини-футболу среди женских команд.
В финале петербургские футболистки одержали победу над тюменским "Запсибколледжем" со счетом 6:0. В составе победительниц хет-трик оформила Лиана Юхаева, дублем отметилась Анастасия Дурандина, автором еще одного гола стала Елизавета Никитина.
В матче за бронзу московский "Мосполитех" обыграл "УрФУ" из Екатеринбурга – 6:3.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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