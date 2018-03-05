На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Пляжный волейбол
Шахматы
Теннис настольный
Гандбол
Водное поло
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Авиамодельный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
05.03.2018 20:14
Петербургская "Аврора" завоевала Кубок России по мини-футболу среди женских команд
Санкт-Петербургская "Аврора" стала обладателем Кубка России по мини-футболу среди женских команд. 

В финале петербургские футболистки одержали победу над тюменским "Запсибколледжем" со счетом  6:0. В составе победительниц хет-трик оформила Лиана Юхаева, дублем отметилась Анастасия Дурандина, автором еще одного гола стала Елизавета Никитина.

В матче за бронзу московский "Мосполитех" обыграл "УрФУ" из Екатеринбурга – 6:3.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/03/05/110861.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
05.03.2018 20:14
Петербургская "Аврора" завоевала Кубок России по мини-футболу среди женских команд
10.02.2018 21:27
Сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы по мини-футболу
09.02.2018 11:22
Сборная России уступила португальцам в полуфинале чемпионата Европы
07.02.2018 12:24
Соперниками сборной России по полуфиналу ЧЕ станут португальцы
06.02.2018 09:58
Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
04.02.2018 17:23
Россияне вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по мини-футболу
03.02.2018 12:23
Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с командой Польши в своем стартовом матче ЧЕ
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Чемпионат Европы по мини-футболу. Словения - 2018
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 