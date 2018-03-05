Петербургская "Аврора" завоевала Кубок России по мини-футболу среди женских команд

Санкт-Петербургская "Аврора" стала обладателем Кубка России по мини-футболу среди женских команд.





В финале петербургские футболистки одержали победу над тюменским "Запсибколледжем" со счетом 6:0. В составе победительниц хет-трик оформила Лиана Юхаева, дублем отметилась Анастасия Дурандина, автором еще одного гола стала Елизавета Никитина.



