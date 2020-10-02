Стрельба из арбалета

Латвия примет Чемпионат мира по арбалетному спорту в 2021 году

Страной-хозяйкой ХХI Чемпионата мира по стрельбе из арбалета в 2021 году станет Латвия. Соревнования пройдут в конце августа в Вентспилсе, как сообщает Международный союз стрельбы из арбалета IAU.



