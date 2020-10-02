02.10.2020 20:13
Стрельба из арбалета
Латвия примет Чемпионат мира по арбалетному спорту в 2021 году
Страной-хозяйкой ХХI Чемпионата мира по стрельбе из арбалета в 2021 году станет Латвия. Соревнования пройдут в конце августа в Вентспилсе, как сообщает Международный союз стрельбы из арбалета IAU.
Несмотря на то, что латвийская федерация вступила в международный союз в прошлом году и является одним из самых молодых членов, IAU доверила балтийцам провести это значимое для спортивного мира событие.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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