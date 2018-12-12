12.12.2018 19:44
Линда Манцурова, арбалетный спорт
Россиянка Манцурова стала победительницей финала Кубка мира по арбалетному спорту
Российские спортсмены успешно выступили в финале Кубка мира по арбалетному спорту, который проходил 8 декабря в Орле. В турнире принимали участие стрелки из Хорватии, России, Венгрии, Чехии и Индии. 32 лучших арбалетчика мира соревновались в уникальном для этого вида спорта формате дуэльной стрельбы: четыре пары стрелков стреляют на выбывание, на три выстрела
дается всего 2 минуты.
Среди женщин обладательницей Кубка мира стала россиянка Линда Манцурова. Серебряную медаль завоевала Валентина Переглин из Хорватии. Тройку призеров замкнула еще одна российская спортсменка Ольга Климова.
В соревнованиях среди мужчин первенствовал хорват Домагой Переглин. Второе место занял другой представитель Хорватии Мартин Оборовечки. Бронзовым призером стал россиянин Илья Сергеев.
Фото с соревнования здесь.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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