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12.12.2018 19:44
Линда Манцурова, арбалетный спорт
Россиянка Манцурова стала победительницей финала Кубка мира по арбалетному спорту
Российские спортсмены успешно выступили в финале Кубка мира по арбалетному спорту, который проходил 8 декабря в Орле. В турнире принимали участие стрелки из Хорватии, России, Венгрии, Чехии и Индии. 32 лучших арбалетчика мира соревновались в уникальном для этого вида спорта формате дуэльной стрельбы: четыре пары стрелков стреляют на выбывание, на три выстрела
дается всего 2 минуты.

Среди женщин обладательницей Кубка мира стала россиянка Линда Манцурова. Серебряную медаль завоевала Валентина Переглин из Хорватии. Тройку призеров замкнула еще одна российская спортсменка Ольга Климова.

В соревнованиях среди мужчин первенствовал хорват Домагой Переглин. Второе место занял другой представитель Хорватии Мартин Оборовечки. Бронзовым призером стал россиянин Илья Сергеев.

Фото с соревнования здесь.
Города:
Орел
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/12/12/111134.html
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