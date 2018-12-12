Линда Манцурова, арбалетный спорт

Россиянка Манцурова стала победительницей финала Кубка мира по арбалетному спорту

Российские спортсмены успешно выступили в финале Кубка мира по арбалетному спорту, который проходил 8 декабря в Орле. В турнире принимали участие стрелки из Хорватии, России, Венгрии, Чехии и Индии. 32 лучших арбалетчика мира соревновались в уникальном для этого вида спорта формате дуэльной стрельбы: четыре пары стрелков стреляют на выбывание, на три выстрела

дается всего 2 минуты.





Среди женщин обладательницей Кубка мира стала россиянка Линда Манцурова. Серебряную медаль завоевала Валентина Переглин из Хорватии. Тройку призеров замкнула еще одна российская спортсменка Ольга Климова.





В соревнованиях среди мужчин первенствовал хорват Домагой Переглин. Второе место занял другой представитель Хорватии Мартин Оборовечки. Бронзовым призером стал россиянин Илья Сергеев.



