В Волоколамске (Московская область) завершился чемпионат России по арбалетному спорту. Победителями и призерами стали
Командный зачет среди субъектов РФ
1. г. Москва
2. Московская область
3. Пермский край
Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, мужчины
1. Пермский край
2. г. Москва
3. Московская область
Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, женщины
1. г. Москва
2. Московская область
3. Пермский край
Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, абсолютный зачет
1. Молчанов Дмитрий (Пермский край)
2. Попов Артем (г. Москва)
3. Авдеев Яков (г. Ставрополь)
Упражнение АП-18 м, 120 выстрелов, мужчины
1. Молчанов Дмитрий (Пермский край)
2. Попов Артем (г. Москва)
3. Авдеев Яков (г. Ставрополь)
Упражнение АП-18 м, 120 выстрелов, женщины
1. Кочетова Лилия (г. Москва)
2. Климова Ольга (г. Москва)
3. Манцурова Линда (Хабаровский край)