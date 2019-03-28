Новости Арбалетный спорт Стали известны чемпионы России 2019 по арбалетному спорту В Волоколамске (Московская область) завершился чемпионат России по арбалетному спорту. Победителями и призерами стали

Командный зачет среди субъектов РФ

1. г. Москва

2. Московская область

3. Пермский край

Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, мужчины

1. Пермский край

2. г. Москва

3. Московская область

Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, женщины

1. г. Москва

2. Московская область

3. Пермский край

Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, абсолютный зачет

1. Молчанов Дмитрий (Пермский край)

2. Попов Артем (г. Москва)

3. Авдеев Яков (г. Ставрополь)

Упражнение АП-18 м, 120 выстрелов, мужчины

1. Молчанов Дмитрий (Пермский край)

2. Попов Артем (г. Москва)

3. Авдеев Яков (г. Ставрополь)

Упражнение АП-18 м, 120 выстрелов, женщины

1. Кочетова Лилия (г. Москва)

2. Климова Ольга (г. Москва)

3. Манцурова Линда (Хабаровский край) Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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