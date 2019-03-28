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28.03.2019 22:12
Арбалетный спорт
Стали известны чемпионы России 2019 по арбалетному спорту
В Волоколамске (Московская область) завершился чемпионат России по арбалетному спорту. Победителями и призерами стали

Командный зачет среди субъектов РФ
1.    г. Москва
2.    Московская область
3.    Пермский край

Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, мужчины
1.    Пермский край
2.    г. Москва
3.    Московская область

Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, женщины
1.    г.  Москва
2.    Московская область
3.    Пермский край

Упражнение АП-18 м, 60 выстрелов – командные соревнования, абсолютный зачет
1.    Молчанов Дмитрий (Пермский край)
2.    Попов Артем (г. Москва)
3.    Авдеев Яков (г. Ставрополь)

Упражнение АП-18 м, 120 выстрелов, мужчины
1.    Молчанов Дмитрий (Пермский край)
2.    Попов Артем (г. Москва)
3.    Авдеев Яков (г. Ставрополь)

Упражнение АП-18 м, 120 выстрелов, женщины
1.    Кочетова Лилия (г. Москва)
2.    Климова Ольга (г. Москва)
3.    Манцурова Линда (Хабаровский край)
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/03/28/111195.html
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