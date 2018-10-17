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17.10.2018 12:07
Фото Федерации стрельбы из арбалета России
Россияне стали вторыми в общем зачете Кубка Европы по стрельбе из арбалета в закрытых помещениях
Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете 13-го Кубка Европы по стрельбе из полевого арбалета в закрытых помещениях. 

Спортсмены соревновались в упражнении 60 выстрелов с расстояния 18 метров в квалификационных соревнованиях с дальнейшим выбыванием в финальной части турнира.

Победу в категории «Ветераны» (женщины) одержала чешская спортсменка Ярослава Недельникова, в остальных возрастных категориях победителями стали хорватские спортсмены.

 По итогам соревнований команда России заняла второе место. В личном зачете бронзовых медалей удостоились Ольга Климова (женщины), Артем Попов (мужчины), Федор Семашёв (юниоры).

Источник Федерация стрельбы из арбалета России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/10/17/111087.html
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