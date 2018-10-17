Новости Фото Федерации стрельбы из арбалета России Россияне стали вторыми в общем зачете Кубка Европы по стрельбе из арбалета в закрытых помещениях Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете 13-го Кубка Европы по стрельбе из полевого арбалета в закрытых помещениях.

Спортсмены соревновались в упражнении 60 выстрелов с расстояния 18 метров в квалификационных соревнованиях с дальнейшим выбыванием в финальной части турнира.

Победу в категории «Ветераны» (женщины) одержала чешская спортсменка Ярослава Недельникова, в остальных возрастных категориях победителями стали хорватские спортсмены.

По итогам соревнований команда России заняла второе место. В личном зачете бронзовых медалей удостоились Ольга Климова (женщины), Артем Попов (мужчины), Федор Семашёв (юниоры).

Источник Федерация стрельбы из арбалета России. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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