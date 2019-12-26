Новости Фото https://www.crossbow-rus.ru/ Лолита Кочетова и Артем Попов стали призерами Кубка мира по арбалетному спорту Российские спортсмены Лолита Кочетова и Артем Попов стали призерами Кубка мира по арбалетному спорту, который проходил в хорватской Дубраве.

Попов завоевал серебряную медаль, уступив первое место хорвату Домагою Переглин. Кочетова стала третьей, пропустив вперед двух хорваток - Валентину Переглин и Михаэлу Оборовецки. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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