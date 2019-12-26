26.12.2019 23:35
Фото https://www.crossbow-rus.ru/
Лолита Кочетова и Артем Попов стали призерами Кубка мира по арбалетному спорту
Российские спортсмены Лолита Кочетова и Артем Попов стали призерами Кубка мира по арбалетному спорту, который проходил в хорватской Дубраве.
Попов завоевал серебряную медаль, уступив первое место хорвату Домагою Переглин. Кочетова стала третьей, пропустив вперед двух хорваток - Валентину Переглин и Михаэлу Оборовецки.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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