Арбалетный спорт

Сборная России завоевала две медали на этапе Кубка мира по арбалетному спорту

Российские спортсмены стали обладателями двух наград первого этапа Кубка мира по арбалетному спорту в полевом дивизионе, розыгрыш которого проходил в хорватском городе Велико-Трговишче.





В женской части турнира серебро и бронзу завоевали Лолита Кочетова и Ольга Климова соответственно. Первое место заняла представительница Хорватии Валентина Переглин.





Одновременно с этапом Кубка мира проводился традиционный 24-й открытый Кубок Хорватии. В категории «кадеты» победителем стал россиянин Семён Шабурин. Серебро также у россиянина Михаила Мирзоева. Среди юниоров серебряную медаль в копилку российской сборной принёс Фёдор Симашев. Среди женщин победу одержалаЛолита Кочетова. Андрей Тертычный стал бронзовым призером среди мужчин.



