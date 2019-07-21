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21.07.2019 11:07
Арбалетный спорт
Сборная России завоевала две медали на этапе Кубка мира по арбалетному спорту
Российские спортсмены стали обладателями двух наград первого этапа Кубка мира по арбалетному спорту в полевом дивизионе, розыгрыш которого проходил в хорватском городе Велико-Трговишче.

В женской части турнира серебро и бронзу завоевали Лолита Кочетова и Ольга Климова соответственно. Первое место заняла представительница Хорватии Валентина Переглин.

Одновременно с этапом Кубка мира проводился традиционный 24-й открытый Кубок Хорватии. В категории «кадеты» победителем стал россиянин Семён Шабурин. Серебро также у россиянина Михаила Мирзоева. Среди юниоров серебряную медаль в копилку российской сборной принёс Фёдор Симашев. Среди женщин победу одержалаЛолита Кочетова. Андрей Тертычный стал бронзовым призером среди мужчин.

Кроме того, следует отметить успех российской сборной в командном зачете. Команда «Россия-1» в составе Якова Авдеева, Андрея Тертычного и Фёдора Симашева заняла третье место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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