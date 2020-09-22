Фото Наталья Сотникова

55-й Чемпионат России по вертолетному спорту прошел в Тверской области

55-й Чемпионат России по вертолетному спорту состоялся в прошедшие выходные на аэродроме «Конаково» (Тверская область). За звание лучших боролись сильнейшие спортсмены из Москвы, Московской, Самарской, Саратовской, Тверской областей. Экипажи выступали на вертолётах Ми-2 и Robinson-44. Спортсмены состязались в четырёх основных дисциплинах «Навигация», «Полёт на точность», «Развозка грузов» и «Слалом», по результатам которых было разыграно лично-командное первенство, а также на отдельные призы были разыграны вертолетные гонки по упражнению «Развозка грузов».





Чемпионами по упражнению «Навигация» стали спортсмены из города Москвы Максим Сотников и Василий Головкин. Серебряными призёрами стали их товарищи из команды Московской области Андрей Бараев и Вадим Сазонов. Бронза досталась экипажу в составе Юрия Яблокова и Константина Подойницына (г.Москва).





Первое место по упражнению «Полёт на точность» занял экипаж из ЦСКА (Самарская область) в составе Виктора Дегтяря и Петра Васильева. Серебро выиграл экипаж из города Москвы Максим Сотников и Головкин Василий. Свою вторую бронзовую медаль выиграли Юрий Яблоков и Константин Подойницын (г.Москва).





Пьедестал почёта по упражнению «Развозка грузов» возглавили Юрий Яблоков и Константин Подойницын (г.Москва), на 2-м месте спортсмены ЦСКА (Самарская область) Виктор Дегтярь и Петр Васильев, на 3-м, смешанный экипаж из г.Москвы и г.Самары – Алексей Сенектутов и Николай Буров.





В упражнении «Слалом» не было равных самарцам Виктору Дегтярю и Петру Васильеву. 2-е место занял экипаж москвичей Юрия Яблокова и Константина Подойницына. Бронзовыми призёрами стали саратовцы Александр Казаков и Владимир Гладченко.

Абсолютными чемпионами 2020 года стал экипаж в составе Юрия Яблокова и Константина Подойницына (г.Москва). Серебро завоевал экипаж Максима Сотникова и Василия Головкина (г.Москва), бронза у экипажа Виктора Дегтяря и Петра Васильева (Самарская область).





В командном первенстве золотые медали завоевала команда города Москвы (МАВС) в составе Юрия Яблокова, Константина Подойницына, Максима Сотникова, Василия Головкина. Серебро увезли в Самарскую область команда ЦСКА – Виктор Дегтярь, Петр Васильев, Елена Прокофьева, Диана Риязова. Бронза у команды Московской области (МАВС/МАРЗ) – Андрей Бараев, Вадим Сазонов, Галина Шпиговская, Любовь Губарь.





В «Вертолетных гонках» победителем стал экипаж города Москвы в составе Юрия Яблокова, Константина Подойницына. На втором месте экипаж ЦСКА (Самарская область) Виктор Дегтярь, Пётр Васильев. На третьей ступени пьедестала Максим Сотников, Василий Головкин (г.Москва).





По материалам пресс-службы Федерации вертолетного спорта России.













Фото Наталья Сотникова