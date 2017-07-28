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28.07.2017 11:29
Фото Жанна Панова
Россияне успешно выступили на II этапе Кубка Мира по вертолетным гонкам и 52-ой Чемпионате России по вертолетному спорту
Впервые в истории Россия стала хозяйкой Кубка Мира по вертолетным гонкам. На заседании международной вертолетной комиссии FAI Президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина выступила с предложением провести Кубок мира по вертолетным гонкам в разных странах в 2017 году с целью популяризации вертолетного спорта и международного обмена опытом.  Так, в мае этого года уже состоялся первый этап соревнований в британском городе Хай-Уиком. А в прошедшие выходные второй этап Кубка мира радушно принял современно оборудованный и любимый всеми пилотами аэродром Конаково в Тверской области. Несколькими днями ранее здесь также состоялся 52-ой Открытый Чемпионат России по вертолетному спорту

Вертолётные гонки этапа Кубка мира проводились по системе play-off в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов». По правилам соревнований число экипажей от каждой страны ограничено пятью, хотя в случае с Россией желающих было больше. В итоге за рейтинговые очки боролись 5 экипажей из России, по 4 из Белоруссии и Австрии и 2 украинских экипажа. Семь экипажей были отсеяны в результате квалификационных полетов, а оставшиеся 8 продолжили соревноваться на выбывание. Особенностью кубковых соревнований стало то, что в отличие от классического слалома, где штрафные очки начисляются за точность, на этапах Кубка мира упор сделан на зрелищность полётов, и главным становится скорость. В результате пьедестал зачастую выглядит довольно неожиданно, а зрители в восторге от накала борьбы и соревновательного драйва! Тем не менее, несмотря ни на что, лучшими вновь, как и много лет подряд, становятся именно российские пилоты. 

В дисциплине «Слалом» победу одержал уже ставший легендарным экипаж – Дегтярь Виктор и Васильев Петр на Ми-2, серебро у Яблокова Юрия и Подойницына Константина, бронзу взял экипаж Орехов Андрей, Сазонов Вадим. Те же экипажи заняли весь пьедестал в «Развозке грузов». Яблоков-Подойницын на первом, Орехов-Сазонов на втором и Дегтярь-Васильев на третьем местах. Как отметила Ирина Грушина, результаты всё же были ожидаемыми, ведь наши экипажи уже на протяжении нескольких лет стабильно демонстрируют  слаженность работы команды и отточенное полетное мастерство. По признанию зарубежных экипажей, они приезжают на соревнования в основном чтобы учиться у российских коллег. Однако, как прокомментировал Виктор Дегтярь, уроки эти не проходят бесследно: зарубежные коллеги на Робинсонах в совершенстве освоили владение техникой и теперь борьба стала намного интереснее и сложнее.

Экипажи Яблоков-Подойницын и Орехов-Сазонов проявили себя также и в рамках 52-го Открытого Чемпионата России по вертолетному спорту в многоборье, забрав бронзу и серебро соответственно. Абсолютными чемпионами России стали Сотников Максим и Пуоджюкас Олег. Стоит отметить также и женские экипажи: лучшими в многоборье стали Прокофьева Елена и Риязова Диана, серебро у Шпиговской Галины и Губарь Любови, бронза у Диденко Ирины и Гумбатовой Светланы. В командном первенстве победу одержала команда г.Москвы (Орехов Андрей – Сазонов Вадим, Яблоков Юрий – Подойницын Константин), серебро взяла команда Международной Академии Вертолетного спорта (Сотников Максим – Замула Евгения, Сотников Александр – Пуоджюкас Олег), бронза у ЦСК ВВС, г.Самара (Коротаев Виктор – Зябликов Владимир, Дегтярь Виктор – Васильев Петр). Также специальными призами были отмечены украинский экипаж Дерегус Николай и Довженко Александр («Лучший иностранный экипаж») и юниоры с налетом менее 250 часов - Сенектутов Алексей и Агаян Александр (Россия). Церемония награждения победителей также прошла в минувшие выходные. Кроме того, зрителей порадовали яркой концертной программой с участием фольклорных коллективов и молодых рок-групп – СвобоДА из Владивостока и Миро из Москвы. 

Фото с соревнований можно посмотреть здесь.

Третий этап Кубка мира пройдет 29-30 июля в Беларуси, в августе соревнования примет Германия, а в сентябре – Австрия и Польша. Участники набирают рейтинговые очки в каждом из этапов, но в финальном зачете будут суммироваться результаты трех лучших этапов – таким образом по итогам сезона определится обладатель Кубка Мира. Надеемся, что и в этом году российские пилоты удержат пальму первенства. 

По материалам Федерации вертолетного спорта России.
Города:
Конаковский район
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/28/110611.html
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