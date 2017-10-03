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03.10.2017 11:31
Российские экипажи стали победителями первого Кубка мира по вертолетному спорту
Несколько дней назад в польском Ольштыне завершился заключительный этап первого в истории Кубка мира по вертолетным гонкам. Лучшими стали российские пилоты. 

Фото Федерация вертолетного спорта России

Кубок Мира проводился в 6 этапов по системе play-off в двух дисциплинах: «Слалом» и «Развозка грузов». За рейтинговые очки боролись 31 экипаж из Австрии, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Норвегии, Польши, России, Украины, Чехии. Особенностью кубковых соревнований стало то, что в отличие от программы чемпионатов мира, где штрафные очки начисляются в основном за точность, на этапах Кубка мира главным фактором становится скорость, что намного повышает зрелищность полётов и накал борьбы.

В финальном зачете суммировались результаты трех лучших этапов - таким образом и определился первый в истории вертолетного спорта обладатель Кубка мира. Им стал российский экипаж Яблоков Юрий - Подойницын Константин. Их основные соперники Орехов Андрей и Сазонов Вадим с незначительной разницей в очках стали вторыми. Третье место также у российских пилотов Дегтяря Виктора и Васильева Петра. 

Помимо индивидуального зачета, был разыгран Кубок Наций по дисциплинам и в многоборье. Во всех трех номинациях первое место заняла Россия, второе - Республика Беларусь, третье - Австрия.
Города:
Ольштын
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/03/110682.html
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