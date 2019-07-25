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25.07.2019 14:04
Фото Илья Котин
В Твери состоялись 54-й Чемпионат России по вертолетному спорту и 2-ой этап Кубка мира по вертолетным гонкам
На минувшей неделе в Твери прошли 54-й Чемпионат России по вертолетному спорту и 2-ой этап Кубка мира по вертолетным гонкам. 

В российском первенстве приняли участие экипажи из Москвы, Московской, Самарской, Новосибирской, Саратовской, Тверской областей, а также пилоты ЦСКА, ВКС России и ДОСААФ. Итоговый пьедестал в мужском многоборье возглавили Сотников Максим и Пуоджюкас Олег (г.Москва), серебро у экипажа Тупиков Сергей, Пинтелин Алексей (ВКС России). Замыкают тройку любимцы зрителей Сотников Александр и Замула Евгения (Московская область). Отдельный зачет провели среди женских экипажей: 3 место у Шпиговской Галины, Губарь Любови (МАРЗ ДОСААФ), серебро увезли в Самару Прокофьева Елена и Риязова Диана (ЦСКА), а на вершину пьедестала, как и в перошлом году, поднялись Диденко Ирина и Гумбатова Светлана (Новосибирская область). В командном первенстве без сюрпризов: сильнейшие – команда города Москвы в составе Яблоков Юрий, Подойницын Константин, Сотников Максим, Пуоджюкас Олег. Серебро у команды Московской области – Сотников Александр, Замула Евгения, Бараев Андрей, Сазонов Вадим. Бронзу увезли в Самарскую область команда ЦСКА – Коротаев Виктор, Зябликов Владимир, Прокофьева Елена, Риязова Диана. Отметили и лучшие иностранные экипажи – на первом месте польский дуэт Мария Мус и Малец Якуб, за ними их соотечественники Кончальский Бартош и Камоза Себастьян, 3 место у чехов Холуба Ярослава и Хорачека Якуба.

На этапе Кубка мира по вертолетным гонкам дисциплине «Развозка грузов» в обоих классах – General и Masters – тройка лидеров исключительно российская. Лучшим из 12 экипажей в General оказался наш женский дуэт Елена Прокофьева, Диана Риязова. Второе место у Алексея Сенектутова и Николая Бурова. Третье призовое место досталось Ирине Диденко и Светлане Гумбатовой. В классе Masters из 13 экипажей лучшие результаты показали триумфаторы Чемпионата России Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, второе место у Сергея Тупикова и Алексея Пинтелина, третье взяли Виктор Дегтярь и Петр Васильев. 

Лишь в упражнении «Слалом» российские пилоты разделили пьедестал с гостями из Беларуси и Украины. В классе General не упустил золото экипаж Елены Прокофьевой и Дианы Риязовой. Серебро также досталось россиянам Алексею Сенектутову и Николаю Бурову. Бронза у экипажа из Украины – Владислава Мусиенко и Игоря Соколова. В классе Masters высочайшее мастерство продемонстрировали спортсмены из Беларуси – Никита Лаптев и Владислав Курс, по праву завоевавшие золото. Российские экипажи забрали серебро и бронзу: на 2-ом месте Юрий Яблоков, Константин Подойницын, на третьем – Виктор Дегтярь и Петр Васильев. 

Фото Илья Котин
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/25/111271.html
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