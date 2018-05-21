Фото Наталья Сотникова

В Конаково состоялись этап Кубка мира по вертолетным гонкам и 53-й Чемпионат России по вертолетному спорту

В минувшие выходные на аэродроме Конаково завершился стартовый этап Кубка мира по вертолетным гонкам в дисциплинах «Слалом» и «Развозка грузов».





В классе General в этом году интернациональный пьедестал. В дисциплине “Развозка грузов” в напряженных состязаниях за третье место польскому экипажу Марчину и Михалю Шамборски (Польша) удалось вырвать победу у Сергея Тупикова и Алексея Пинтелина (Россия). Второе место у Николая Дерегуса и Александра Довженко из Украины, лидерами стали россияне: пилот Александр Сотников, выступающий в экипаже с Евгенией Замула. Все с большим интересом наблюдали за успехами еще одной девушки – польской лётчицы Марии Мущ, которая к 23 годам уже прочно обосновалась в турнирной таблице мирового кубка. Выступая в паре с Якубом Малецом, она завоевала серебро в «Слаломе», бронза у украинского экипажа Дерегус – Довженко, золото у белорусов Владимира Бугаева и Андрея Рогонова. По сумме двух дисциплин в классе General по результатам первого этапа Кубка Мира лидируют украинцы Николай Дерегус и Александр Довженко.





В классе Masters в “Развозке грузов” бронзу завоевали Никита Лаптев и Владислав Курс из Беларуси, второе место у российского экипажа Андрей Орехов – Вадим Сазонов, на верхней ступени пьедестала также летчики из России – Юрий Яблоков и Константин Подойницын. В упражнении “Слалом” на третьем месте пилоты самарского ЦСКА Виктор Дегтярь и Пётр Васильев, серебро у белорусов Никиты Лаптева и Владислава Курса, лучшими вновь стали Юрий Яблоков и Константин Подойницын.

Накануне первенства за мировой кубок завершился 53-й Открытый Чемпионат России по вертолетному спорту. Пьедестал в индивидуальном многоборье разделили московские экипажи. На третьем месте Максим Сотников – Олег Пуоджюкас, на втором - Андрей Орехов - Вадим Сазонов, а золото - у Юрия Яблокова и Константина Подойницына, которые также стали триумфаторами этапа Кубка мира в классе Masters.



